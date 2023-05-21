Как избавиться от ос на даче

Осы очень часто строят гнёзда на дачах. Обычно они выбирают укромные места — на чердаках, в сараях и банях, за обшивкой стен, в шкафах с одеждой, кронах хвойных деревьев, зарослях многолетников или даже в земле. Напомним, что укусы этих насекомых могут быть очень опасны и вызвать удушье, отёк Квинке и анафилактический шок. Как же избавиться от ос? Журналисты ОСН раскрыли целый ряд способов.

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Как избавиться от ос

Проще всего сделать приманку из пластиковой бутылки — отрезаем её верхнюю часть и вставляем в нижнюю горлышком внутрь. В приманку кладём инсектицид, смешанный с вареньем или протухшим мясным фаршем. Так можно уничтожить только взрослых особей, личинки при этом останутся.

Ещё один способ — клеевые ловушки. Специальный клей нужно нанести на плотную основу, тогда осы застревают в липкой массе. Этот способ тоже не уничтожит весь рой.

Кстати, в приманки и ловушки можно добавлять борную кислоту. В ловушках также используют порошок для разведения ««ОтОс»», а в приманках — «Дельта Зону» и готовый раствор «Гет Тотал» (им ещё можно обрабатывать гнездо).

Для избавления от роя ос можно опрыскать гнездо карбофосом. Напомним, что препарат нельзя использовать недалеко от пчелиных ульев и во время цветения садовых растений.