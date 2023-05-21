Чем опасны ландыши для людей и животных

Ландыш ядовит и опасен для людей и животных, предупредили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

© Мир24

В лесах Подмосковья начался период цветения ландыша, который продлится 20-25 дней.

«Все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах», – говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В 1980-е годы эти цветы в Московской области оказались под угрозой исчезновения, позднее популяция растений восстановилась, однако специалисты настоятельно рекомендуют не трогать ландыши из-за их токсичности. А также смотреть в лесу под ноги и не топтать цветы, пишет «Мослента».