$79.91-0.1386.28-0.22

Чем опасны ландыши для людей и животных

Ландыш ядовит и опасен для людей и животных, предупредили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Чем опасны ландыши для людей и животных
© Мир24

В лесах Подмосковья начался период цветения ландыша, который продлится 20-25 дней.

«Все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах», – говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В 1980-е годы эти цветы в Московской области оказались под угрозой исчезновения, позднее популяция растений восстановилась, однако специалисты настоятельно рекомендуют не трогать ландыши из-за их токсичности. А также смотреть в лесу под ноги и не топтать цветы, пишет «Мослента».

В апреле Госдума рассмотрела законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу. За умышленную добычу и продажу отдельных дикоросов может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий