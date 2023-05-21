Для каких типов почв изначально характерен недостаток микроэлементов

Микроэлементами называются такие химические элементы, которые необходимы живым организмам лишь в очень небольших количествах. К ним относятся железо (Fe), бор (B), молибден (Мо), медь (Cu), магний (Mg), марганец (Mn), кобальт (Co), цинк (Zn), никель (Ni), вольфрам (W), хром (Сr) и другие.

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Микроэлементы играют важную биохимическую и физиологическую роль в жизни растений, животных и человека. Неблагоприятными являются как недостаток микроэлементов в питании, так и избыток. При этом, каждый микроэлемент не может быть заменён никакими другими элементами.

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Положительное влияние микроэлементов связано с тем, что они принимают участие в окислительно-восстановительных процессах, углеводном и азотном обменах, повышают устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды. Под влиянием микроэлементов в листьях увеличивается содержание хлорофилла, улучшается фотосинтез. Многие микроэлементы входят в активные центры ферментов и витаминов.

Микроэлементы влияют на проницаемость клеточных мембран и поступление элементов питания в растения.

Например, марганец способствует избирательному поглощению ионов из внешней среды; при его исключении повышается содержание ряда элементов в растениях. Марганец влияет на передвижение фосфора из стареющих листьев к молодым.

Кобальт, медь, бор улучшают поступление в растения азота.

Цинк изменяет проницаемость мембран для калия и магния.

Поступление магния в растения улучшается при достаточном обеспечении медью, цинком бором.

В ходе исследований доказано, что микроэлементы необходимы для многих важнейших биохимических процессов; недостаток элементов замедляет эти процессы и даже останавливает.

Для белкового, углеводного и жирового обмена необходимы:

молибден, железо, кобальт, вольфрам, бор, марганец, цинк.

Принимают непосредственное участие в синтезе белков:

магний, марганец, железо, кобальт, медь, никель, хром.

Необходимы для дыхания:

магний, железо, медь, цинк, марганец, кобальт.

Помимо важнейшего значения микроэлементов в процессах роста и развития живых организмов, установлено их большое влияние на почвы. Микроэлементы могут существенно влиять на процессы почвообразования и активно в них участвовать даже при малом их содержании.

Все почвенные биохимические процессы накопления, трансформации, переноса органических соединений в экосистеме во многом зависят от уровня содержания и набора микроэлементов. В тоже время микроэлементы стимулируют деятельность микроорганизмов. В результате интенсифицируются процессы образования гуминовых веществ из растительных остатков

Естественное содержание микроэлементов в почве зависит, прежде всего, от химического состава почвообразующих пород и, в некоторой степени, обусловлено поступлением из атмосферного воздуха и почвенно-грунтовых вод.

Недостаточное или избыточное содержание микроэлементов в почвах связано с биохимическими особенностями почв и ландшафтов, а также влиянием техногенных потоков веществ.

Почвенные провинции с повышенным содержанием микроэлементов характерны для аккумулятивных ландшафтов, для районов, расположенных вблизи рудных месторождений, вблизи промышленных объектов, деятельность которых сопровождается техническим загрязнением территории.

Для некоторых типов почв изначально характерен недостаток микроэлементов:

плодородные богатые органикой грунты отличаются низким содержанием в них меди; на дерновых почвах растения будут ощущать острую нехватку молибдена; в щелочных грунтах снижается доступность бора, меди, марганца; в кислых отмечается повышенное содержание доступного марганца, который в больших количествах токсичен для растений.

Одним из критериев степени обеспеченности растений микроэлементами является не только их содержание в почве, а наличие подвижных форм (преимущественно в почвенном растворе и в ионообменном состоянии), определяющих доступность микроэлементов для растений. Преобладающая часть содержащихся в почве микроэлементов растениям недоступна.

Поэтому, для восполнения недостающих в питании растений микроэлементов, применяют корневые или внекорневые подкормки культур микроудобрениями. Следует помнить о необходимости тщательных расчетов при определении доз внесения микроэлементов, а также установлении уровня обеспеченности. Поскольку в случае избыточного содержания, микроэлементы начинают проявлять свое токсическое действие.