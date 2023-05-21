Севооборот: что после чего можно сажать в огороде

Каждый дачник, когда весной начинает сажать растения, мечтает о большом урожае красивых и крупных овощей и фруктов. Но как бы красиво не были спланированы грядки, необходимо обеспечивать чередование культур, или севооборот.

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«Рамблер» рассказывает, что это такое и зачем оно нужно.

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Что такое севооборот

Севооборот – это система смены культур на одном участке земли в течение нескольких лет для улучшения плодородия почвы и предотвращения ее истощения. Это практика, которая используется в сельском хозяйстве для повышения урожайности и качества посевов.

При постоянном выращивании одного вида культуры на том же участке земли, почва теряет свои питательные вещества, что приводит к снижению урожайности и качества посевов. Севооборот позволяет:

восстанавливать питательные вещества в почве,

улучшать ее структуру,

бороться с сорняками,

предупреждать развитие заболеваний растений,

повышать урожайность,

улучшать качество посевов.

Кроме того, севооборот позволяет сократить затраты на удобрения и пестициды, что делает производство более экономически эффективным.

Как правильно чередовать культуры

Правильный севооборот предполагает чередование культур с разными потребностями в питательных веществах и разными методами выращивания. Важно также учитывать растения-предшественники и растения-последователи, чтобы избежать возможных заболеваний и снижения урожайности. В общем, севооборот должен быть гибким и адаптированным к конкретным условиям и потребностям садовода.

Что после чего сажать

После посева зерновых необходимо сменить культуру на бобовые, например, горох или фасоль, которые способны обогащать почву азотом. Это позволит улучшить питательный состав почвы и подготовить ее к последующим высадкам.

После этого рекомендуется выращивать корнеплоды, например, свеклу, морковь или картофель. Эти культуры помогут улучшить структуру почвы и добавить микроэлементы, необходимые для роста растений. Кроме того, они также могут помочь убрать сорняки и другие растения-конкуренты.

Когда почва будет подготовлена, можно перейти к выращиванию других овощных культур или ягод.

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Простая схема севооборота

Например, у вас есть четыре грядки:

Капуста, огурец, кабачок. Перец, томат, баклажан, редис, лук, зелень. Морковь, лук, репа, петрушка, свекла. Картофель.

На следующий год картофель с четвертой грядки нужно перенести на первую, овощи с первой – на вторую, а со второй – на третью. Получился своеобразный круг. Еще через год вы перенесете овощи еще раз. И получится, что на то же самое место культуры вернутся через четыре года.

Совместимость культур

Если у культур общие вредители и одинаковые потребности в питательных веществах, они будут болеть и конкурировать за питание. Поэтому выращивать рядом нужно те культуры, которые совместимы друг с другом. Например:

Лук и морковь – луковая муха не любит морковку, а морковной – не нравится лук,

Брокколи, кочанный салат и петрушка отлично растут на общей грядке,

Томаты, шпинат, кресс-салат, чабер и базилик тоже хорошо сочетаются,

Огурцы и укроп также поддерживают друг друга,

Клубника хорошо растет рядом и после чеснока.

Планирование посадок

Это важный этап, причем планировать нужно еще осенью, когда вы готовить грядки к зиме. Что нужно сделать:

Решить, нужно ли вам устраивать новые грядки или достаточно тех, что есть,

Выбрать подходящее место для новых грядок или переноса старых, если место где они стояли было не очень удачно,

Вспомнить, насколько место солнечное,

Определиться с культурами, которые будете выращивать в следующем году,

Выяснить, насколько солнечным должно быть место, выбранное для них,

Распланировать, что и где будете сажать с учетом правил севооборота.