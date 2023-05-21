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Севооборот: что после чего можно сажать в огороде

Каждый дачник, когда весной начинает сажать растения, мечтает о большом урожае красивых и крупных овощей и фруктов. Но как бы красиво не были спланированы грядки, необходимо обеспечивать чередование культур, или севооборот.

Севооборот: что после чего можно сажать в огороде
© Unsplash

«Рамблер» рассказывает, что это такое и зачем оно нужно.

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Что такое севооборот

Севооборот – это система смены культур на одном участке земли в течение нескольких лет для улучшения плодородия почвы и предотвращения ее истощения. Это практика, которая используется в сельском хозяйстве для повышения урожайности и качества посевов.

При постоянном выращивании одного вида культуры на том же участке земли, почва теряет свои питательные вещества, что приводит к снижению урожайности и качества посевов. Севооборот позволяет:

  • восстанавливать питательные вещества в почве,
  • улучшать ее структуру,
  • бороться с сорняками,
  • предупреждать развитие заболеваний растений,
  • повышать урожайность,
  • улучшать качество посевов.

Кроме того, севооборот позволяет сократить затраты на удобрения и пестициды, что делает производство более экономически эффективным.

Как правильно чередовать культуры

Правильный севооборот предполагает чередование культур с разными потребностями в питательных веществах и разными методами выращивания. Важно также учитывать растения-предшественники и растения-последователи, чтобы избежать возможных заболеваний и снижения урожайности. В общем, севооборот должен быть гибким и адаптированным к конкретным условиям и потребностям садовода.

Что после чего сажать

После посева зерновых необходимо сменить культуру на бобовые, например, горох или фасоль, которые способны обогащать почву азотом. Это позволит улучшить питательный состав почвы и подготовить ее к последующим высадкам.

После этого рекомендуется выращивать корнеплоды, например, свеклу, морковь или картофель. Эти культуры помогут улучшить структуру почвы и добавить микроэлементы, необходимые для роста растений. Кроме того, они также могут помочь убрать сорняки и другие растения-конкуренты.

Когда почва будет подготовлена, можно перейти к выращиванию других овощных культур или ягод.

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Простая схема севооборота

Например, у вас есть четыре грядки:

  1. Капуста, огурец, кабачок.
  2. Перец, томат, баклажан, редис, лук, зелень.
  3. Морковь, лук, репа, петрушка, свекла.
  4. Картофель.

На следующий год картофель с четвертой грядки нужно перенести на первую, овощи с первой – на вторую, а со второй – на третью. Получился своеобразный круг. Еще через год вы перенесете овощи еще раз. И получится, что на то же самое место культуры вернутся через четыре года.

Совместимость культур

Если у культур общие вредители и одинаковые потребности в питательных веществах, они будут болеть и конкурировать за питание. Поэтому выращивать рядом нужно те культуры, которые совместимы друг с другом. Например:

  • Лук и морковь – луковая муха не любит морковку, а морковной – не нравится лук,
  • Брокколи, кочанный салат и петрушка отлично растут на общей грядке,
  • Томаты, шпинат, кресс-салат, чабер и базилик тоже хорошо сочетаются,
  • Огурцы и укроп также поддерживают друг друга,
  • Клубника хорошо растет рядом и после чеснока.

Планирование посадок

Это важный этап, причем планировать нужно еще осенью, когда вы готовить грядки к зиме. Что нужно сделать:

  • Решить, нужно ли вам устраивать новые грядки или достаточно тех, что есть,
  • Выбрать подходящее место для новых грядок или переноса старых, если место где они стояли было не очень удачно,
  • Вспомнить, насколько место солнечное,
  • Определиться с культурами, которые будете выращивать в следующем году,
  • Выяснить, насколько солнечным должно быть место, выбранное для них,
  • Распланировать, что и где будете сажать с учетом правил севооборота.

Сделав это заранее, у вас впереди будет целая зима, чтобы внести корректировки, если, например, вам попадутся семена растения, которое вы давно хотели, но что-то не складывалось.

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