Севооборот: что после чего можно сажать в огороде
Каждый дачник, когда весной начинает сажать растения, мечтает о большом урожае красивых и крупных овощей и фруктов. Но как бы красиво не были спланированы грядки, необходимо обеспечивать чередование культур, или севооборот.
«Рамблер» рассказывает, что это такое и зачем оно нужно.
Что такое севооборот
Севооборот – это система смены культур на одном участке земли в течение нескольких лет для улучшения плодородия почвы и предотвращения ее истощения. Это практика, которая используется в сельском хозяйстве для повышения урожайности и качества посевов.
При постоянном выращивании одного вида культуры на том же участке земли, почва теряет свои питательные вещества, что приводит к снижению урожайности и качества посевов. Севооборот позволяет:
- восстанавливать питательные вещества в почве,
- улучшать ее структуру,
- бороться с сорняками,
- предупреждать развитие заболеваний растений,
- повышать урожайность,
- улучшать качество посевов.
Кроме того, севооборот позволяет сократить затраты на удобрения и пестициды, что делает производство более экономически эффективным.
Как правильно чередовать культуры
Правильный севооборот предполагает чередование культур с разными потребностями в питательных веществах и разными методами выращивания. Важно также учитывать растения-предшественники и растения-последователи, чтобы избежать возможных заболеваний и снижения урожайности. В общем, севооборот должен быть гибким и адаптированным к конкретным условиям и потребностям садовода.
Что после чего сажать
После посева зерновых необходимо сменить культуру на бобовые, например, горох или фасоль, которые способны обогащать почву азотом. Это позволит улучшить питательный состав почвы и подготовить ее к последующим высадкам.
После этого рекомендуется выращивать корнеплоды, например, свеклу, морковь или картофель. Эти культуры помогут улучшить структуру почвы и добавить микроэлементы, необходимые для роста растений. Кроме того, они также могут помочь убрать сорняки и другие растения-конкуренты.
Когда почва будет подготовлена, можно перейти к выращиванию других овощных культур или ягод.
Простая схема севооборота
Например, у вас есть четыре грядки:
- Капуста, огурец, кабачок.
- Перец, томат, баклажан, редис, лук, зелень.
- Морковь, лук, репа, петрушка, свекла.
- Картофель.
На следующий год картофель с четвертой грядки нужно перенести на первую, овощи с первой – на вторую, а со второй – на третью. Получился своеобразный круг. Еще через год вы перенесете овощи еще раз. И получится, что на то же самое место культуры вернутся через четыре года.
Совместимость культур
Если у культур общие вредители и одинаковые потребности в питательных веществах, они будут болеть и конкурировать за питание. Поэтому выращивать рядом нужно те культуры, которые совместимы друг с другом. Например:
- Лук и морковь – луковая муха не любит морковку, а морковной – не нравится лук,
- Брокколи, кочанный салат и петрушка отлично растут на общей грядке,
- Томаты, шпинат, кресс-салат, чабер и базилик тоже хорошо сочетаются,
- Огурцы и укроп также поддерживают друг друга,
- Клубника хорошо растет рядом и после чеснока.
Планирование посадок
Это важный этап, причем планировать нужно еще осенью, когда вы готовить грядки к зиме. Что нужно сделать:
- Решить, нужно ли вам устраивать новые грядки или достаточно тех, что есть,
- Выбрать подходящее место для новых грядок или переноса старых, если место где они стояли было не очень удачно,
- Вспомнить, насколько место солнечное,
- Определиться с культурами, которые будете выращивать в следующем году,
- Выяснить, насколько солнечным должно быть место, выбранное для них,
- Распланировать, что и где будете сажать с учетом правил севооборота.
Сделав это заранее, у вас впереди будет целая зима, чтобы внести корректировки, если, например, вам попадутся семена растения, которое вы давно хотели, но что-то не складывалось.