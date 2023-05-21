Так гораздо удобнее! Хитрости обустройства высоких грядок в низине

Участок у меня в низине. Весной вода сходит долго. Хочется спокойно, по чистому подойти к грядке, подготовить грядки, посеять морковку и другие овощи.

© 7dach.ru

Так что выбора не было — нужны высокие грядки. Опять же грядка не осыпается и готова уже сразу, как выйдет из-под снега.

Видео дня

Выбрать нужно было материал, из которого будем делать и, конечно же, размеры. Не хотелось возиться с заменой гниющей древесины. Поэтому был выбран гладкий шифер.

Когда приступили, возник неожиданный вопрос о ширине грядок и ширине проходов между ними. Муж воззрился на меня, требуя ответа. А я хоть всю жизнь имела дело с грядками… но не с такими. Там что, протопчешь по перекопанной земле тропинку, разбросаешь землю с тропинки направо-налево, вот и готовы две грядки.

В общем, сделали по наитию. Проход между двумя грядками примерно такой как был бы в обычной грядках.

Следующей весной пошли сюрпризы. Деревянные бруски, к которым были прикручены стенки грядки, почему-то повыпирало из земли. Сами стенки под воздействием тяжести земли и снега не сломались, но изогнулись дугой.

В общем, конструкция оказалась ненадёжной. Каждую весну приходилось подправлять, и на это уходило как минимум один выходной, что весной слишком большая роскошь.

Решила я зафиксировать стенки, положив между ними дорожку из кирпича. Тем самым убиваю двух зайцев: повышаю уровень тропинки для того, чтобы не было луж под ногами, и решаю с фиксацией стенок грядки, так как на них давила большая масса земли.

Сделала я это не сразу, наверное, в течение месяца потихонечку выполняла эту задачу.

Под кирпич постелила пенопласт толщиной, наверное, 5 сантиметров. Чтобы кирпичи не утонули в земле со временем.

И кирпич в дело пошёл, а то я не знала, куда его деть :)