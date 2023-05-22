Как спастись от мух и мошек в квартире

Чтобы спастись от скопления мух и мошек в квартире, можно использовать народные средства и сделать отвар из гвоздики. Этот и другие способы назвала эксперт «ВсеИнструменты.ру» Анна Исаева, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Специалист рассказала о необходимости комплексно бороться с насекомыми и в первую очередь избавляться от источников размножения. Мошки не любят запахи цветка герани, томатов, чеснока и гвоздики. Россиянам также рекомендовали устроить для насекомых ловушки — разместить липкие ленты или бумажные воронки.