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Как спастись от мух и мошек в квартире

Чтобы спастись от скопления мух и мошек в квартире, можно использовать народные средства и сделать отвар из гвоздики. Этот и другие способы назвала эксперт «ВсеИнструменты.ру» Анна Исаева, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как спастись от мух и мошек в квартире
© Lenta.ru

Специалист рассказала о необходимости комплексно бороться с насекомыми и в первую очередь избавляться от источников размножения. Мошки не любят запахи цветка герани, томатов, чеснока и гвоздики. Россиянам также рекомендовали устроить для насекомых ловушки — разместить липкие ленты или бумажные воронки.

Бороться с насекомыми можно и с помощью химических средств — фумигаторов или аэрозоли. Эксперт также рекомендовала обратиться в специальную службу, если справиться с насекомыми самостоятельно не удается.

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