Названы способы борьбы со слизнями и муравьями на участке

Для борьбы со слизнями, тлей и муравьями на участке дачники могут использовать раствор из соды. Об этом способе россиянам рассказали в материале издания «А теперь внимание».

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Дачникам рекомендовали приготовить раствор — столовую ложку соды растворить в двух литрах чистой воды и перемешать, а потом обработать растения, уязвимые перед тлей.