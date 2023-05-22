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Дачникам рассказали о способе борьбы со слизнями и муравьями на участке

Для борьбы со слизнями, тлей и муравьями на участке дачники могут использовать раствор из соды. Об этом способе россиянам рассказали в материале издания «А теперь внимание».

Названы способы борьбы со слизнями и муравьями на участке
© Lenta.ru

Дачникам рекомендовали приготовить раствор — столовую ложку соды растворить в двух литрах чистой воды и перемешать, а потом обработать растения, уязвимые перед тлей.

Чтобы бороться со слизнями и муравьями, необходимо посыпать содой растения или наиболее проблемные участки огорода. Однако дачников предупредили, что не стоит использовать слишком много вещества, так как оно может повредить грунт.

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