Как правильно хранить и чистить садовый инвентарь

"Место хранения инвентаря обязательно должно быть сухим и темным. И желательно, чтобы летом температура в таком помещении не поднималась выше 15–20 градусов. Лучше всего подойдет погреб. Для хранения можно разместить специальные сундуки и шкафы для инвентаря. После дачных процедур надо тщательно очистить инвентарь: уберите грязь скребком, удалите ржавчину жестяной щеткой, тщательно помойте и просушите на солнце", – рассказал он.