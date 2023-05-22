Как не повредить рассаду при перевозке на дачу
С приходом дачного сезона у многих россиян возникает потребность в том, чтобы перевезти саженцы и рассаду из квартиры за город. Как это сделать, чтобы не повредить растения, рассказали эксперты логистического оператора ПЭК и сервиса экспресс-доставки Boxberry.
«Перед отправкой саженца корень вместе с комом земли заворачивают во влажную ткань и полиэтилен. Затем растение по всей длине прокладывают крафт-бумагой – пленка или полиэтилен не подойдут, так как листьям нужен воздух», – отметил директор региональной сети Boxberry Александр Митурич.
Эксперты посоветовали обмотать горшок несколькими слоями пупырчатой пленки. Это поможет не высыпаться земле во время транспортировки. Кроме того, перед поездкой следует пересадить растение из керамического горшка в пластиковый, чтобы снизить вес груза, пишет Life.ru.