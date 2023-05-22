Как не повредить рассаду при перевозке на дачу

С приходом дачного сезона у многих россиян возникает потребность в том, чтобы перевезти саженцы и рассаду из квартиры за город. Как это сделать, чтобы не повредить растения, рассказали эксперты логистического оператора ПЭК и сервиса экспресс-доставки Boxberry.