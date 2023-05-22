Эколог назвал эффективный способ отпугнуть комаров

Запах эвкалипта и других эфирных масел позволит отпугнуть назойливых насекомых. Об этом "Известиям" рассказал сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

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По его словам, у комаров хорошо развито обоняние и зрение. Соответственно, сильно пахнущие вещества эти насекомые ощущают лучше, чем люди. Поэтому наличие в доме подобных ароматов помешает комарам ориентироваться в пространстве, добавил специалист.

При выборе жертвы насекомые также обращают внимание на тепло, излучаемое теплокровными животными, отметил Вадим Марьинский. Однако по нему и по зрению комары ориентируются на незначительных дистанциях, а вот по запаху могут распознавать жертву на расстоянии нескольких десятков и даже сотен метров.