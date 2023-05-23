Дизайнер назвала главные особенности женского интерьера

Особый интерес к декорированию, наличие большого количества текстиля для дома, а также смелые интерьерные решения — черты по-настоящему женского интерьера. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава.

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— Я не знаю женщин, которые могут спокойно пройти мимо вазы, статуэтки или картины неизвестного автора и мысленно не примерить их для своего интерьера. Пространство девушки как будто соткано из таких, казалось бы, мелочей, но каждая из них важна и играет особую роль в жилище, — говорит Антелаева.

По мнению дизайнера, домашний текстиль — еще одна отличительная черта интерьера женщины.

— Декоративные подушки, шторы, текстиль для сервировки стола — все эти предметы непременно можно найти в женских интерьерах. Для хозяек они синонимы уюта, тепла, комфорта. Важную роль здесь играет и регулярная, сезонная смена такого декора, позволяющая визуально обновить интерьер без особых затрат, — рассказала она.

При планировании дизайна будущего пространства женщины тратят намного больше времени, чтобы изучить варианты.