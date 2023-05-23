Как избавиться от слизней и муравьев в огороде без химикатов

Избавиться от слизней и муравьев в огороде поможет народный способ, утверждают специалисты. Он не позволит насекомым бесконтрольно вредить на садовом участке, пишет utro.ru.

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Слизни и муравьи наносят серьезный вред растениям, а избавиться от них не так-то просто, но все-таки возможно. Достаточно сделать специальный раствор из соды и воды: смешать столовую ложку средства в двух литрах воды, перемешать и полить огород. При этом очень важно соблюдать пропорции, иначе можно навредить растениям.

Еще один верный способ избавиться от вредителей – рассыпать соду в местах, где они чаще всего появляются.