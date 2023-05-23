Названы основные правила выбора кондиционера

Чтобы получить действительно полезную технику, которая будет охлаждать помещение в жаркую погоду, стоит обратить внимание на мощность кондиционера. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

Чтобы вычислить первый параметр, нужно умножить высоту до потолка на длину и ширину помещения. А вот коэффициент нужно будет подобрать: если помещение на солнечной стороне, то объем нужно будет умножить на 30 Вт/куб. м, а если на темной, то на 40 Вт/куб. м.