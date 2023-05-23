Названы основные правила выбора кондиционера
Чтобы получить действительно полезную технику, которая будет охлаждать помещение в жаркую погоду, стоит обратить внимание на мощность кондиционера. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».
«Чтобы правильно охладить помещение, нужно рассчитать необходимую мощность. Для этого потребуется знать объем помещения и коэффициент удельной мощности», – объясняют технические специалисты.
Чтобы вычислить первый параметр, нужно умножить высоту до потолка на длину и ширину помещения. А вот коэффициент нужно будет подобрать: если помещение на солнечной стороне, то объем нужно будет умножить на 30 Вт/куб. м, а если на темной, то на 40 Вт/куб. м.
Помимо мощности важно обратить внимание на наличие самодиагностики кондиционера и авторазморозки наружного блока. Их наличие увеличивает срок службы техники.
Этих функций будет достаточно для комфортной работы, но никто не мешает выбрать модель с управлением по Wi-Fi или датчиком движения, передает РИАМО.