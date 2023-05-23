7 лайфхаков, которые помогут держать дом в чистоте

Как облегчить уборку и реже мыть полы и кухонные шкафы?

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Советы читателям «Клопс» дала калининградская домохозяйка Анастасия Прохорова.

1. Дезинфицируйте губки в микроволновой печи

Чаще всего губка для посуды долго остаётся влажной, поэтому на ней образуется благоприятная среда для размножения бактерий. Оставьте её в микроволновой печи на 5 минут, тогда все вредные микроорганизмы погибнут.

2. Накрывайте кухонные шкафы плёнкой

Если на кухонных шкафах скапливается жир, застелите их плёнкой. Рулон можно найти на рынке или в магазине домашних товаров. Так вам не придётся тратить часы на отмывание грязных поверхностей.

3. Почистите микроволновку с помощью уксуса

Микроволновка пожелтела изнутри, а на её стенах образовались жирные капли? Справиться с этим поможет уксус. Достаточно поставить ёмкость с ним внутрь печи и включить устройство на 3-4 минуты. Так грязь отойдёт гораздо быстрее.

4. Отстирайте жирные пятна с одежды

Бесцветные средства для мытья посуды способны избавить вас от жирных пятен на одежде. Смешивайте их с водой и наносите на ткань.

5. Удалите грибок в ванной

Разведите таблетку фурацилина в 5 литрах воды и обработайте поверхность получившейся жидкостью. Сделайте более концентрированный раствор, если ситуация серьёзная, и чаще оставляйте дверь в ванной открытой. Это позволит уменьшить влажность в помещении и минимизировать возможность появления грибка.

6. Избавьтесь от пятен на диване

Вам понадобится столовая ложка соды, треть стакана уксуса, тёплая вода и немного стирального порошка. Смешайте ингредиенты и нанесите на грязное пятно. После промойте поверхность водой и освежите содой.

7. Не вытирайте пыль каждый день