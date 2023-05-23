Как выбрать водонагреватель в 2023 году

В Москве наступил сезон плановых отключений горячей воды. Кто-то в это время по старинке греет воду в кастрюле, кто-то ездит к родственникам в другой район. Однако есть более простой способ – установить водонагреватель.

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Москва 24 вместе с экспертами расскажет, как выбрать прибор.

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Виды устройств

Для бытовых нужд чаще всего используют проточные и накопительные нагреватели. Прежде чем определиться с видом устройства, нужно понять, для каких оно целей.

Например, проточный служит для минимальных потребностей: помыть руки, голову, небольшое количество посуды, рассказал Москве 24 техноблогер Павел Трухачев.

По словам специалиста, проточники более компактны, но потребляют больше электроэнергии, эффективности от них меньше. Поэтому, если вы планируете регулярно пользоваться устройством и не думать об экономии, то лучше выбрать накопительный.

"В первую очередь стоит определиться, для какого количества проживающих будет установлен прибор. Если семья состоит из двух человек, то можно обойтись объемом в диапазоне 50 литров. Его хватит, если вы принимаете душ, но не ванну. Если три человека – 80 литров, если пять, то 100–120 литров", – пояснил Трухачев.

Если же вы выбираете устройство для загородного дома, где будет еще подключена и кухня, тогда объем должен начинаться от 80 литров, вне зависимости от количества людей.

Цены

На сегодняшний день цены на проточные и накопительные нагреватели в магазинах электроники и на маркетплейсах в среднем от 2,5 до 60 тысяч рублей. Стоимость зависит от мощности, объема и материалов, из которого сделано устройство. При этом дефицита приборов на рынке нет.

"Сейчас у нас представлено порядка одной тысячи моделей водонагревателей, цены сопоставимы с прошлогодними, также появляются скидки, специальные предложения", – рассказал телеканалу Москва 24 представитель крупной сети по продаже бытовой техники и электроники Андрей Петров.

В число наиболее популярных брендов входят Haier, Electrolux, Zanussi и Ariston, из новых – узбекский Artel, плюс в ближайшее время появятся решения от Philips, заключил эксперт.

Неочевидные детали

В накопительных нагревателях есть разные баки (емкости для воды). Самые бюджетные модели сделаны из пластика, и это не очень надежная конструкция: у такого материала срок службы меньше, подчеркнул Трухачев.

"Следующий по ценовому диапазону – эмалированный бак. Это тоже не совсем удачное решение, так как при транспортировке или неаккуратной разгрузке может произойти скол эмали, и бак начнет быстро ржаветь", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, стоит обратить внимание на тэн (электронагревательный прибор). Он должен находиться в металлической колбе, чтобы не было соприкосновения с жидкостями напрямую, а следовательно, и накипи. Так, срок службы бойлера будет дольше.

"И можно еще выбрать устройства с функцией быстрого нагрева, то есть с двумя или даже тремя тэнами – так можно сэкономить время. Когда вода опускается до определенной температуры, включается один тэн, когда горячая израсходована полностью, включаются все тэны", — рассказал специалист.