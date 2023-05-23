Как правильно использовать бетон в интерьере

Можно оставить бетонные стены без покрытия и сделать это стильно, считают эксперты.

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MyDecor сообщает, что у бетона есть своя эстетика, он может выглядеть очень выразительно и брутально.

Архитектор Константин Лагутин отметил, что успех бетона в интерьере кроется в его обработке. Некрасивого бетона не бывает.

Нужно вымыть такие поверхности тряпкой и тёплой водой, потом следует отшлифовать наиболее заметные дефекты, но не надо пытаться сделать его гладким и идеально ровным.

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Можно покрыть бетон лаком на водной основе, так поверхность будет защищена, а цвет бетона будет натуральным. Перед этим нужно покрыть всё грунтовкой в два слоя.

Бетон отлично сочетается с любыми натуральными материалами, в том числе с деревом, смальтой, керамикой.