Как истребить борщевик, осот, одуванчики и другие мощные сорняки на участке. Эффективная обработка

Избавиться от

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не так-то просто: некоторые виды настолько упорны, что через короткое время после прополки вновь прорастают и расправляют свои листья. Есть и такие, что представляют особую опасность, например борщевик Сосновского, ставший стихийным бедствием для многих регионов. Избавиться от него, а также от других сорняков поможет эффективный препарат «Магнум».

«Магнум»: описание препарата

«Магнум» —

для борьбы с однолетними и некоторыми многолетними двудольными сорными растениями. К ним относятся

(

!), осоты,

, щавель конский, амброзия, бодяк полевой, лютики, щирица и др.

Производится в форме водно-диспергируемых гранул (то есть предназначенных для растворения в воде с образованием однородной суспензии), на что указывают буквы ВДГ после названия. Расфасован в пакетики по 2 г и 4 г. Применяется для истребления борщевика и других двудольных сорняков на участках, не предназначенных для посева культурных растений, а также на

,

, вокруг построек и т.п.

Действующее вещество

Метсульфурон-метил — 600 г/кг.

Принцип действия

«Магнум» — препарат системного действия. Рабочая жидкость, попадая на листья, проникает глубоко в ткани растения и корни, уже через несколько часов вызывает прекращение ростовых процессов. Достаточно 4 часов для того, чтобы препарат подействовал, поэтому дождь, прошедший после этого времени, не сможет помешать — или снизить эффективность.

В зависимости от погодных условий сорные растения полностью отмирают за 10-20 дней. Обработка препаратом «Магнум» подавляет рост двудольных сорняков в течение 6 месяцев (не менее).

Инструкция по применению препарата «Магнум»

Применяется для опрыскивания вегетирующих сорняков. Для приготовления рабочей жидкости в резервуар опрыскивателя налить около 1 л воды, добавить рекомендованное количество препарата и тщательно размешать до однородности. Затем довести объем водой до указанного в таблице и еще раз перемешать.

Однолетние двудольные сорняки необходимо опрыскивать в фазе 2-4 листьев, многолетние (в том числе борщевик Сосновского) — по достижении ими высоты 10-15 см. Для обработки участка площадью 100 м² (1 сотки) достаточно 3 л рабочей жидкости. Оптимальная температура воздуха для обработки +10...+12°С, но начинает работать препарат уже при +5°С.

Рабочую жидкость готовят непосредственно перед применением, ее нужно использовать в течение 4 часов после приготовления. Опрыскивание необходимо проводить по листьям и стеблям в безветренную погоду ранним утром — или вечером, после захода солнца. Добавление препарата «

» в раствор «Магнума» усиливает действие гербицида.

Меры предосторожности

Перед опрыскиванием убедитесь в отсутствии на участке детей и животных. При проведении обработки надевайте защитные очки и респиратор, рабочую одежду и перчатки. При опрыскивании участков с борщевиком избегайте контакта с любыми частями растения: сок этого сорняка, попав на кожу, под воздействием солнечных лучей вызывает ожоги.

После работ со средствами защиты растений желательно принять душ. Ручные садовые работы на участке, где проводили опрыскивание, можно возобновлять через 1 день.

Средство малоопасно для пчел, однако за 4-5 суток рекомендуется оповестить пчеловодов о запланированной обработке. Погранично-защитная зона для пчел — 2-3 км; ограничение лёта пчел — 20-24 часа. Подобные рекомендации имеют многие препараты, будьте внимательны и изучайте полную инструкцию любого средства перед применением.