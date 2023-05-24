6 ошибок при строительстве загородного дома

Когда речь идет о строительстве дачи, очень важно избегать определенных ошибок, которые могут привести к дорогостоящему ремонту в будущем.

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О шести самых распространенных недочетах и способах их избежания рассказывает Полина Цветкова, руководитель направления «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со СберУслугами».

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Ошибка 1. Отсутствие проекта

перерасход материалов (если у вас нет проекта, то вы не сможете точно сказать, какой материал и в каком количестве необходим для строительства);

непредсказуемое увеличение сроков строительства (при отсутствии проекта трудно оценить объем и порядок выполнения работ, поэтому согласованные со строителями сроки будут достаточно условными);

отсутствие гарантии надежности конструкции дома (отсутствие проекта это, как правило, отсутствие каких-либо расчетов нагрузок на конструкции и правильного подбора материалов. В этом случае нет никаких гарантий качества и надежности вашего дома. И если через два три года в фундаменте или стенах возникнут трещины, или прогнутся перекрытия, вам будет сложно предъявлять претензии строителям);

низкую ликвидность дома (дома, построенные без проекта, как правило, не отличаются архитектурным изяществом и продуманностью внутренней планировки). Большое заблуждение считать, что можно построить загородный дом без архитектурного проекта и при этом сэкономить. Как правило, отказ от проектирования влечет за собой:

Избежать ошибок на этом этапе можно, если обратиться к архитекторам и конструкторам и заказать проект, а также продумать смету и четкий план работ.

Ошибка 2. Небрежный выбор строительной компании

Выбор подрядчиков — это всегда сложный процесс. Специалисты, которые не обладают достаточным опытом, профессионализмом или ресурсами, не смогут выполнить работу качественно и в срок. Это приведет к неправильному монтажу конструкций, использованию низкокачественных материалов или даже к нарушению строительных норм и правил.

Для того чтобы найти подходящую строительную компанию, нужно ответственно отнестись к проверке репутации и квалификации сотрудников. Хороший знак, если компания дает гарантию на свои услуги. Также просмотрите сертификаты и отзывы, которые многое расскажут про отношение подрядчиков к своим клиентам и работе.

Ошибка 3. Экономия на стройматериалах

Отнеситесь ответственно к выбору материалов и оцените связанные с ними затраты.

К примеру, керамические блоки стоят относительно дороже газоблоков. Но керамические блоки не нуждаются в промазывании раствором по бокам, т.к. там есть система «шип-паз», и не нуждаются в армировании. Газоблоки же промазываются раствором как сверху, так и по бокам и армируются через каждые 4 ряда. Поэтому в погоне за дешевизной можно потратить больше впоследствии.

Также одной из самых существенных ошибок «удешевления» проекта дома является выполнение наружных стен дома материалами с пониженным уровнем теплозащиты, т. е. уменьшение толщины стен. Помните, если выбирается слишком тонкий материал, как следствие, происходит промерзание, нарушение теплозащиты дома и появляется плесень.

Покупка уцененных стройматериалов может показаться разумным способом сэкономить, но такие материалы часто не обладают достаточной прочностью и качеством, необходимыми для длительного использования. Например, некачественные пиломатериалы могут со временем деформироваться или рассохнуться, что поставит под угрозу целостность дома. Аналогичным образом, дешевая сантехника может привести к частым протечкам, что впоследствии приведет к значительным расходам на ремонт. Поэтому важно инвестировать в высококачественные строительные материалы, которые специально разработаны для использования на открытом воздухе.

Также важно, чтобы продукт был безопасен для человека, поэтому стоит выбирать натуральные и природные материалы. Такие «зеленые» средства можно найти по соответствующим экомаркировкам. Среди красок самыми экологичными и безопасными считаются те, которые изготовлены из растительного сырья на водной основе и имеют нулевое выделение летучих органических соединений, которые могут быть вредны для человека.

Ошибка 4. Неверный выбор кровельного покрытия

Неверное решение при выборе подходящего типа кровельного материала может не только вызвать проблемы при его монтаже и испортить внешний вид всего здания, но и доставить большие неприятности в ходе дальнейшей эксплуатации крыши. Выбор любого кровельного материала — штучного или листового, мягкого или твердого, со сквозным креплением или с фальцевым — должен быть продиктован его пригодностью для конкретного проекта и конкретных климатических зон.

Например, в случае покрытия крыши шифером, хотя это покрытие может показаться экономичным вариантом, оно не обеспечивает достаточную защиту от непогоды. Шифер может треснуть или сломаться в экстремальных погодных условиях, что приведет к протечкам и последующему повреждению интерьера. Кроме того, шиферные крыши требуют профессиональной установки для обеспечения надлежащей гидроизоляции и эффективного дренажа. Пренебрежение этими важными аспектами может привести к проникновению воды и росту плесени.

Или выбор натуральной черепицы или сланца для крыш с небольшим уклоном редко когда оправдан, так как требует серьезных доработок в конструкции, чтобы обеспечить ее герметичность. В тоже время использование этих покрытий на крышах с достаточным уклоном не только уместно, но и наиболее предпочтительно с эстетической точки зрения.

Стоит заранее проконсультироваться со специалистами по кровле и рассмотреть альтернативные материалы, которые обеспечивают долговечность и устойчивы к атмосферным воздействиям.

Ошибка 5. Отсутствие гидроизоляции

Без надлежащей гидроизоляции дом становится уязвимым к проникновению воды, что приводит к повреждению конструкции, росту плесени и порче строительных материалов.

В частных домах гидроизоляцию стоит сделать во влажных помещениях: в подвале, гараже, сауне, бане, ванной или бассейне. Она поможет защитить пол, стены и потолки от постоянной сырости. Благодаря проведению гидроизоляционных работ в помещениях не будет появляться плесень и неприятный затхлый запах. Также на начальном этапе строительства дома важно использовать такие методы гидроизоляции, как герметизация стен фундамента, установка качественных барьеров от влаги и обеспечение надлежащих дренажных систем.

Ошибка 6. Строительство без утепления стен

Утепление стен поможет сэкономить на оплате отопления за дом в холодную погоду, сохранив тепло и сухость в помещении. Летом создаст комфортные условия — в правильно утепленном доме в жаркую погоду всегда прохладно.

Кроме того, если стены в жилом доме недостаточно утеплены, возникает риск образования конденсата. Воздух в таком помещении всегда влажный, что повышает риск образования плесени и грибка, которые не только ухудшают внешний вид дома и разрушают стены, но и могут нанести вред здоровью человека. Хорошими материалами для утепления являются эковата, минеральная вата, пенопласт, пеноизол, пеностекло и другие.

Дача — это место отдыха и развлечений для всей семьи. Именно поэтому так важно ответственно относиться к строительству дома мечты. Если не учесть важные нюансы, то впоследствии придется вложить немало времени и средств на исправление недостатков.