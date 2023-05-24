Соседство на грядке: что можно сажать рядом

Дача для многих не просто место отдыха, а образ жизни. Выращивание всевозможных растений на грядках и клумбах расслабляет и вдохновляет. Но, кроме самого процесса, наслаждаться хочется и результатом. А чтобы получить действительно хороший урожай, при планировании огорода нужно учитывать соседство культур.

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«Рамблер» рассказывает, по каким принципам нужно размещать растения рядом, какие культуры можно и нельзя сажать рядом.

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Главные правила соседства огородных культур

Урожай зависит не только от агротехники, при высадке растений, нужно знать, по каким принципам определяется оптимальное соседство. Всего их четыре.

Разные семейства. Если растения относятся к разным семействам, они не конкурируют за питание и не страдают от одинаковых болезней и вредителей. Разные темпы роста. Одним растениям нужно больше солнца, другим нужна легкая тень. Хорошо сочетаются друг с другом растения, которые по-разному растут и дают урожай в разное время. Разные корневые системы. В зависимости от типа корневой системы растения по-разному поглощают питательные вещества и влагу из почвы. Оптимально сочетать растения со стрежневой и мочковатой корневой системой, чтобы они не мешали друг другу. Разные вредители и болезни. Растения могут привлекать и, наоборот, отпугивать вредителей. Здесь важно подобрать пару так, чтобы оба растения могли отпугивать вредителей друг от друга.

Какие растения можно сажать рядом

Растения могут стать отличными спутниками друг для друга и влиять на общий рост и урожайность.

Помидоры и базилик. Базилик отпугивает вредителей помидоров и улучшает их вкус.

Лук и морковь. Лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую муху, а кроме того, притягивает полезных насекомых, которые помогают луку расти.

Шпинат и земляника. Земляника защищает шпинат от вредителей и улучшает его вкус, а шпинат также влияет на рост и вкус земляники. То же самое касается и клубники.

Огурцы и кукуруза. Кукуруза создает тень для огурцов, что помогает им сохранять влагу и защищает от пересыхания. Также кукурузу любят кабачки и тыквы.

Розмарин и бобы. Розмарин отпугивает бобовую тлю, а бобы помогают удерживать почву на месте.

Чеснок и яблони. Чеснок отпугивает вредителей яблонь и помогает им расти здоровыми. Под яблонями с той же целью можно сажать бархатцы.

Хризантемы и капуста. Хризантемы отпугивают вредителей капусты и защищают ее от болезней.

Морковь и редис. Морковь выделяет вещества, которые отпугивают вредителей редиса.

Тыква и кукуруза. Тыква может защитить кукурузу от сорняков и улучшить качество почвы.

Какие растения нельзя сажать рядом

Некоторые растения не рекомендуется сажать рядом, так как они могут взаимодействовать между собой негативно и повлиять на рост и развитие друг друга. Например:

Лук и фасоль. Лук может привести к уменьшению урожая фасоли.

Картофель, помидоры, баклажаны. Оба растения часто поражаются одними и теми же болезнями и вредителями, поэтому лучше сажать их в разных участках.

Горох и лук. Горох может уменьшить урожай лука из-за выделения в почву веществ, которые необходимы для роста гороха.

Капуста и клубника. Клубника может привлечь вредителей, которые будут нападать на капусту. Но и капуста, и клубника отлично отнесутся к бархатцам – их рекомендуется высаживать между рядами.

Петрушка и укроп. Обычно под зелень стараются выделить одну грядку. Но петрушку не стоит сажать рядом с укропом, его лучше всего хаотично посеять по картошке.