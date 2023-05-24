Вещи в доме, которые улучшат сексуальную жизнь

Эти предметы помогут раскрыть вашу чувственность.

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Мало кто знает, но даже простые элементы декора могут влиять на нашу сексуальную жизнь. Психологи в этом просто уверены.

В нашем материале вы найдете подсказки, как с помощью создания правильной атмосферы в спальне улучшить сексуальную жизнь в вашей паре. Просто попробуйте!

Больше зеркал

Особенно важно, чтобы зеркало было в вашей спальне. Вы наверняка слышали о любителях зеркальных потолков? Не стоит объяснять, зачем они нужны в самой сокровенной комнате дома. Но совсем необязательно решаться менять потолок, вам достаточно одного большого зеркала, в которое будет попадать ваша постель. Желательно, чтобы зеркало было мобильным и вы могли менять его расположение. Ваши чувства с партнером выйдут на новый уровень, так как ваше отражение в зеркале во время интимной близости будет давать вам ощущение отстраненности, как будто вы смотрите фильм со своим участием.

Картины и арт

И снова о спальне. Оставлять стены голыми не рекомендуют ни дизайнеры, ни психологи. Попробуйте вместе со своим мужчиной подобрать несколько чувственных артов, а стиль уже выбирайте сами, все зависит от предпочтений в вашей паре. Не стоит переживать, что гости или дети зайдут в спальню и увидят, что вы успели развесить на стенах. Выбирайте эстетичные работы и тогда ни у кого не возникнет вопросов. Вы можете этого не осознавать, но изображения действуют на нашу психику возбуждающе, причем чем больше вас цепляет изображение, тем лучше для вас — спальня подразумевает не только спокойный сон, но и бурю страстей между двумя любящими людьми.

Правильное освещение