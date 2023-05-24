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Как бюджетно зонировать пространство квартиры

Бюджетно зонировать пространство квартиры помогут мебель и различные варианты отделки поверхностей. Об этих и некоторых других способах зонировать любое жилище без особого труда «Ленте.ру» рассказала дизайнер, директор по продукту Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Как бюджетно зонировать пространство квартиры
© Lenta.ru

По ее словам, использование мебели, стационарных или мобильных перегородок — оптимальный вариант для зонирования помещения, если уже сделан ремонт и не хочется дополнительно вкладываться в переделку интерьера. Она посоветовала россиянам использовать стеллажи легкой конструкции, в том числе с просветом, зеркала с поворотным или иным механизмом.

Еще одним способом бюджетно разделить пространство Кузнецова назвала использование различных вариантов отделки.

Также собеседница «Ленты.ру» рекомендовала не пренебрегать различными световыми сценариями в квартире. Они помогут отделить зоны отдыха от зоны сна и задать правильное настроение в помещении в зависимости от времени суток и активности хозяев, объяснила Кузнецова.

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