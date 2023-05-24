Чем опасны клопы и как прогнать их из квартиры

В мире около 40 000 видов клопов, причём самые большие проблемы человеку доставляет постельный клоп.

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Если насекомые этого подвида завелись в квартире, заметить их получится не сразу, а избавиться от таких незваных гостей будет невероятно сложно. При этом клопы не просто доставляют неудобства, но ещё и несут реальную опасность.

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«Секрет» выяснил у Роспотребнадзора, специалистов по дизенфекции и дезинсекции и жертв клопов, как обнаружить этих насекомых в доме и избавиться от клопов навсегда.

Чем клопы опасны для человека

Чтобы выжить, клопы должны питаться кровью человека или теплокровного животного. Днём они прячутся под матрасами, в мебели, за плинтусами или в других труднодоступных местах, а ночью выходят на охоту. Клопы ищут открытые части тела, лица, шеи, рук и ног, а затем кусают, чтобы добраться до кровеносного сосуда, рассказывали в столичном Роспотребнадзоре.

Обычно насекомое кусает человека несколько раз, прежде чем сможет найти подходящее место. При этом люди не сразу чувствуют, что их укусили, и понимают это только по следам, которые проявляются на теле через некоторое время.

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Укусы сильно чешутся, потому что клоп впрыскивает в прокол свою слюну, которая не даёт крови нормально сворачиваться.

Укусы клопов заживают долго и могут обернуться сильными аллергическими реакциями: головной болью, тошнотой, повышением температуры и набуханием лимфоузлов.

«Систематическое вдыхание экскрементов, частиц линочных шкурок и фрагментов тел погибших клопов может вызывать болезни дыхательной системы или приводить к их обострению. При массовом нападении клопы могут стать причиной анемии, главным образом у детей», — рассказал ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

Если чесать место укуса, в ранку можно занести инфекцию, что приведёт к воспалению. По этой же причине не стоит давить клопов прямо на повреждённой коже.

«Постельные клопы могут быть переносчиками вируса гепатита В. Кроме того, человек может заразиться ингаляционным путём, вдыхая частицы экскрементов клопов, содержащие этот вирус», — рассказал руководитель департамента «Производственный контроль» Службы саноценки объектов Алексей Меньшиков.

Кроме того, в организме постельных клопов могут сохраняться возбудители многочисленных инфекционных и инвазионных (то есть паразитарных) заболеваний — чумы, сыпного и возвратного тифа, туляремии, ку-лихорадки. Через укус они человеку не передаются, но если раздавить клопа на повреждённой коже, вполне можно занести их через рану.

Также клопы могут вызвать у людей психологические проблемы, уточнили в Центре дезинфекции, дезинсекции и дератизации в Москве и МО. Сильный зуд не даёт нормально спать, человек не отдыхает, начинает чувствовать слабость и быстро утомляться. Кстати, домашние клопы часто выбирают своей жертвой только одного члена семьи, поэтому остальные могут не понимать его жалобы, что вызывает у человека дополнительный стресс.

Почему в квартире могут появиться клопы

Домашние клопы могут поселиться даже в чистой квартире — антисанитарные условия не привлекают их, как тараканов, потому что они питаются только кровью. Самый распространённый способ — клопов можно занести с одеждой, вещами или мебелью, отметил Алексей Меньшиков.

Именно так началась история борьбы с незваными гостями для Елены Усачевой. Она рассказала «Секрету», что однажды к ним в цех привезли заражённую клопами мягкую мебель.

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Насекомых заметили почти сразу — у сотрудников ночной смены появились следы укусов. Но клопы могут жить не только в одежде, текстиле и мебели, отметил врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин. Отличными укрытиями для этих насекомых служит бытовая техника — например, ноутбуки или телевизоры.

Ещё клопов можно привезти из путешествий, из общежития, детского лагеря, общественного транспорта или из чужого дома, побывав у кого-то в гостях. Чтобы насекомые расплодились в вашей квартире, достаточно не заметить в вещах одну взрослую самку. Каждый день она может откладывать от одного до 12 яиц, а за всю жизнь (которая длится в среднем год-полтора) — от 250 до 500.

В такой ситуации едва не оказался Михаил. Он вернулся домой из рабочей командировки, оставил чемодан в ванной и уехал по делам. Через несколько минут он вспомнил, что на завтра ему снова нужен один из испачканных костюмов, поэтому попросил жену Ольгу их постирать. Когда она открыла чемодан и начала разбирать вещи, она заметила на одной из кофт мужа небольшого жучка — присмотревшись, она поняла, что это клоп. Ольга быстро избавилась от него, закрыла чемодан и отнесла все вещи в химчистку — чтобы все насекомые погибли при обработке.

Некоторое время пара внимательно следила за тем, не успели ли клопы осесть в квартире, но всё обошлось.

Также клопы могут приползти к вам сами. Если в доме хоть одна квартира заражена этими насекомыми, они смогут попасть в жильё на любом этаже по вентиляционным трубам или наружным стенам домов в тёплое время года.

Так клопы оказались в квартире у Марины — над ней жила пожилая женщина (про таких часто снимают телесюжеты), которая тащила к себе всё со свалок и держала десятки кошек.

«Возможно, она считала клопов своими домашними животными наравне с кошками, потому что травить их она отказывалась наотрез. Страдал весь подъезд пятиэтажки, жильцы были готовы заплатить за дезинсекцию в её квартире, но она не соглашалась. Плохо так говорить, но когда дети принудительно отдали её на лечение — не знаю, от чего именно, — весь дом выдохнул и наконец смог избавиться от клопов после нескольких месяцев постоянной травли», — рассказала она.

Рассадником клопов могут быть чердаки, если в них гнездятся голуби, добавили в столичном Роспотребнадзоре. Поселиться они могут и в подвалах, но только в тех, куда заходят люди и где хранятся старые вещи — например, мебель или ковры, уточнили вцентре дезинфекции «Герадез»**.

Клопы редко атакуют животных, однако домашние питомцы могут принести их домой на шерсти. Зацепиться за них насекомые могут как на улице, так и в подъезде.

Как понять, что дома завелись клопы

В первую очередь постельных клопов можно найти в спальных местах и местах отдыха — например, в каркасах кроватей и подобной мебели, в креслах и другой мебели с мягкой обивкой (особенно в местах стыков), отметил Михаил Алексеев. Также они прячутся на постельных принадлежностях с обратной стороны.

«При увеличении численности клопы поселяются в прикроватных тумбочках, на обратной стороне книжных полок, настенных и напольных ковров, картин, между страницами книг, под отстающими обоями, в щелях за плинтусами, в паркетном полу, стенах, в электрических розетках, под подоконниками у батарей отопления и в других подходящих для убежища местах», — отметил он.

Попав в квартиру, клопы сразу прячутся в щели. Если в квартире хороший ремонт, нет трещин в полу или отслаивающихся обоев, клопу будет намного сложнее размножаться.

На появление в квартире клопов укажут следы укусов на теле после сна. Но если клопов мало, укусы могут быть редкими, поэтому их можно принять за комариные. Более надёжный способ понять, что в доме завелись клопы, — мелкие пятнышки крови и экскрементов клопов в виде чёрных точек на постельном белье. Кроме того, насекомые оставляют после себя многочисленные шкурки после линьки.

Ещё клопов можно найти, если резко включить свет ночью — они просто не успеют разбежаться. Обычно выползают из своих укрытий с двух часов ночи до семи часов утра.

Как избавиться от клопов

Если вы принесли клопов с вещами и мебелью Заметив в квартире клопов, лучше обратитесь к профессионалам. Связано это в первую очередь с тем, что если вы будете травить сами, то гипотетически можете приучить клопов к отраве и у них выработается резистентность. Особенно к низкоконцентрированным ядам.

«Химия — это не первый этап решения проблемы. Первый этап — это обследование, разборка мебели, снятие защитных материалов. После этого проводится дезинсекция», — пояснил Алексей Меньшиков.

Перед визитом специалистов дом надо подготовить:

провести влажную уборку;

постирать постельное бельё и одежду при 60 градусах;

отодвинуть от стен мебель и технику;

выключить электроприборы из розеток;

убрать одежду и детские игрушки в шкафы;

убрать пищевые продукты в холодильник или кухонные шкафы.

«Ситуацию можно только ухудшить, если сразу полить всё химией, — клопы убегут и спрячутся более глубоко, и тогда простыми средствами проблему не решить», — подчеркнул Алексей Меньшиков.

Иногда из-за клопов в квартире приходится делать ремонт: выбрасывать старую мебель, которую облюбовали насекомые, снимать и заново устанавливать плинтуса, избавляться от щелей, менять ковролин на ламинат. Для уничтожения постельных клопов применяют инсектицидные средства в разных формах, в том числе концентраты эмульсии, суспензии, порошки и лаки. Елена Усачева отметила, что боролась с клопами, которые завелись в цеху, с помощью дымовой шашки.

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«Дымовые шашки хороши тем, что дым от них отравляет воздух в помещении везде, даже там, куда вы не сможете добраться распылителем или водным раствором — под плинтус, внутрь электрики, за шкаф и в другие труднодоступные места», — отметила она.

Если клопы ползут из подвала или с чердака Клопы могут оставаться на чердаке или в подвале, если им хватает еды. Если же нет, они пойдут искать пропитание, расползаясь по квартирам через вентиляцию, шахты лифтов, мусоропроводы, по трубам водопровода и канализации, а также по кабельным трассам, с помощью которых в квартиры проводят электричество.

Клопы могут проникнуть в отверстие чуть толще плотного листа бумаги. Перед тем как уничтожать насекомых в своей квартире, надо сократить способы, которыми клопы могут попасть в помещение.

Для этого нужно:

поменять сетку в воздуховодах и вентиляционных шахтах на мелкоячеистую;

обработать специальным мелком от клопов балконные и входные двери;

замазать щели в оконных блоках и дверных проёмах; загерметизировать мелкие щели у труб, проводов или косяков (для этого подойдёт монтажная пена).

Но если клопы ползут из подвала или с чердака, мало победить их только в своей квартире — нужно применять комплексные меры. Лучше всего обратиться в управляющую компанию, которая обязана в срочном порядке вызвать профессионалов. Они обработают подвал и чердак препаратами длительного воздействия — если клоп каким-то образом переживёт обработку, забившись в щель, то когда он выползет, вещество попадёт ему на лапы и добьёт его.

Пытаться травить клопов в подвале своими силами не стоит: тут нужны более серьёзное препараты, которые опасны для здоровья человека при неправильном применении. Также велик риск нарваться на подделку во время их покупки.

Если клопы ползут от соседей

В первую очередь стоит поговорить с соседями, чтобы узнать, у кого из них такая же проблема. Однако стоит понимать, что не все готовы признаться из-за стыда, а некоторым маргинальным личностям просто нет до этого дела. С последними можно попробовать договориться, если вы и другие жильцы не против оплатить профессиональную дезинсекцию. Главное, чтобы они разрешили специалистам войти в свою квартиру. Если это не удалось, можно пожаловаться на них в УК, Роспотребнадзор или санитарно-эпидемиологическую службу.

Народные средства от клопов

Распространены многочисленные советы по избавлению от клопов в квартире народными средствами. Вот несколько вариантов.

Эфирные масла

Они должны быть с выраженным запахом используют, чтобы отпугнуть клопов и дезориентировать их в помещении. Для этого подойдёт масло тимьяна, лаванды или чайного дерева. Но полностью избавиться от клопов таким образом не получится, особенно если особей в квартире уже много. Кроме того, эфирные масла не помогут в борьбе с насекомыми на стадии яиц, поэтому для профилактики заражения их нужно наносить на поверхности ещё долгое время.

Столовый уксус

Тоже обладает резким запахом, который не переносят постельные клопы. Им нужно протереть все твёрдые поверхности, на которых заметили насекомых. Чтобы помыть полы, нужно приготовить раствор уксуса крепостью около 1%, а для обработки стен, труднодоступных мест и различных предметов стоит использовать трёхпроцентный раствор. Пары уксуса воздействуют на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, вызывая раздражение. Во время обработки квартиры нужно носить защитные очки, респиратор и перчатки, а затем уйти из квартиры на несколько часов.

Сушёный розмарин, тимьян, полынь или валериана

Также используют для выдворения клопов. Чтобы отпугнуть их, надо поджечь в миске небольшое количество травы и оставить на некоторое время. Но голодное насекомое может преодолеть отвращение к запаху и остаться в квартире.

Бензин, керосин и скипидар

Служат средствами от клопов из-за своего резкого запаха. Температурная обработка квартиры Вам надо будет постирать все вещи при 90 градусах, а также обработать парогенератором все щели, стыки и поверхности спальной и корпусной мебели. Делать это надо два раза в неделю, чтобы не дать вырасти новым вылупившимся насекомым.

Вымораживание

Этот способ сработает только зимой и только если температура за окном ниже 20 градусов. Тогда можно вынести заражённые вещи на мороз или оставить окна открытыми на сутки, чтобы проморозить всю квартиру. Однако уничтожить личинки получится только при температуре ниже 30 градусов. Важно знать, что так или иначе вывести клопов своими силами будет сложно, отметил дезинсектор Константин Егоров.

Как правильно провести обработку

Вызывать профессионалов для дезинсекции можно, но в момент обработки в квартире не должно быть детей, животных, пожилых людей и аллергиков, отметил Алексей Меньшиков.

«Химия опасна в момент распыления. Когда химия легла, кристаллизовалась и высохла, она уже не опасна. Главное — соблюдать все требования по проветриванию и уборке», — подчеркнул он.

При этом важно убедиться, что специалисты будут использовать зарегистрированные инсектицидные средства, а также не нарушат дозировку. Соседей нужно предупредить о грядущей обработке, особенно если травить клопов будут средствами, которые образуют пары или аэрозоли.

«Одновременно можно узнать о наличии/отсутствии клопов на жилплощади соседей и провести (при условии их согласия) совместную дезинсекцию, что увеличит эффективность истребительных мероприятий», — подчеркнул Михаил Алексеев.

А вот при использовании народных средств предупреждать соседей не нужно. Когда можно вернуться в квартиру после обработки Всё зависит от того, какое именно средство от клопов вы использовали для борьбы с ними. Срок, после которого можно безопасно вернуться в квартиру, указан в инструкции для каждого конкретного вещества. Там же написано, сколько надо проветривать помещение после обработки. Делать это нужно сквозным потоком воздуха не менее часа.

При работе со многими препаратами не нужно закрывать окна, потому что они нуждаются в циркуляции воздуха, добавил Алексей Меньшиков. Если вы заказали услуги специалистов, искать инструкции не нужно — они сами всё вам расскажут.

Нужна ли уборка после дезинсекции