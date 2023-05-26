Особенности ухода и размножения глоксинии

Прекрасным домашним растением я считаю глоксинию! Давно наблюдала за этим красивым растением и вот решила я у себя вырастить этот цветок.

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Взяла у соседей листик глоксинии в том году, а в этом у меня уже полноценное растение, которое цветёт.

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Описание растения

Глоксиния — это растение, названное в честь немецкого врача и ботаника Беньямина Глоксина. Глоксиния — это тропическое многолетнее клубневое растение. Стебель прямостоячий, а цветки одиночные, выходящие из пазух. Цветы очень похожи на бархатные колокольчики. Имеют яркий окрас и крупный размер. Листья имеют насыщенный ярко-зелёный цвет. На ощупь они бархатные. Очень похожи на фиалки. В длину листья достигают до 10 см, в ширину около 5-6 см.

Родиной этих красивых растений является Америка. В дикой природе их можно встретить в Мексике, Бразилии, Парагвае.

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Условия выращивания

Любит: Рассеянный солнечный свет

Высокая влажность воздуха -70-80%

Регулярный полив

Подкормки

Не любит: Сквозняки

Попадания влаги на листья

Прямые солнечные лучи

Пересыхание почвы

Заболачивание почвы

Посадка, пересадка и размножение

Глоксиния выходит из состояния покоя в начале марта. Это самое подходящее время для посадки или пересадки растения. Горшок лучше выбирать, чтобы он был на 4-5 см шире клубня глоксинии. На дно обязательно положить дренаж высотой 3-4 см. У меня это керамзит. Грунт я применяю готовый, называется «для фиалок», который покупаю в магазине. В него добавляю немного перлита и вермикулита. В центр горшка помещаю клубень и присыпаю землей (на высоту 2/3 клубня). Полив провожу только теплой отстоявшейся водой.

Размножать глоксинии можно несколькими способами: семенами, листьями и делением клубня.

Семена глоксинии продаются в магазине. Весной нужно посадить семена в грунт для фиалок, регулярно поливать и ждать появления всходов. Развитие идет медленно, ведь должен сформироваться клубень.

Я выращивала свою глоксинию с помощью листика. В отстоянную воду поставила листик и ждала, когда появятся корешки. Как только появились корни, я посадила в грунт. Прошло меньше месяца, как у меня появились детки. Когда они подросли и появился маленький клубень, я пересадила в небольшие стаканчики для хорошего роста растения.

Можно деление проводить с помощью клубня. Его нужно разрезать, обработать срез активированным углем и посадить в разные стаканчики в рыхлый грунт. Ждать, когда появятся росточки, и продолжать ухаживать за молодым растением.

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Полив и подкормка

«Милые колокольчики» любят регулярный полив теплой отфильтрованной или отстоявшейся водой. Поливать нужно по краю горшка, либо в поддон. Опрыскивать не надо! Осенью прекращаем полив, чтобы растение начало готовиться к зимовке.

Подкормку можно проводить комплексными минеральными удобрениями для цветущих. С весны до осени я начинаю подкармливать растение 1 раз в неделю.

Особенности выращивания

За свой жизненный цикл растение проходит 3 цикла: период покоя, период роста и цветение.

Опрыскивать растение не рекомендуют из-за бархатных листьев. Растению нужна повышенная влажность — 70-80%. Это светолюбивое растение, но не переносит прямые солнечные лучи. Почва должна быть легкой и рыхлой. Обязательно должен быть дренаж не менее 3 см в высоту. Поливать растение только по краю горшка, либо в поддон. Перед зимовкой срезают всю зеленую часть цветка, оставляя пенек 2 см, и убирают в темное и прохладное место. Температура воздуха зимой должна быть не более +10...+12°C. Растение в состоянии покоя нужно хранить до весны.

Интересные факты

У глоксинии есть и другое название — синнингия! Это название ей дано в честь садовника Британского университета Вильгельма Синнинга,