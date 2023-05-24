Дизайнеры озвучили 5 идей для оформления душевой кабины
Все чаще в ванных комнатах устанавливают душевую кабину вместо ванной.
Редакторы myDecor рассказали, как сделать душевую кабину не только функциональной, но и стильной.
Оформить такой объект в ванной комнате можно в индустриальном стиле с чёрными металлическими профилями.
Кроме того, душевую кабину можно окружить живой зеленью. Так водные процедуры точно будут расслаблять и успокаивать.
В тренде также тропические принты, которые могут быть на настенных панно или обоях.
Можно оформить душевую кабину с помощью яркой плитки, сделать цветные акценты.
В моде также монохром. Можно выполнить интерьер ванной комнаты в одной гамме.