Орехи, которые вы легко вырастите на своем участке

Некоторые деревья могут дать несколько ведер вкуснейших плодов.

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Такие полезные плоды, как орехи, вполне могут стать частью вашего урожая, однако многие садоводы игнорируют посадку орехов, считая сложным процесс ухода. Специалисты не согласны с этим мнением и предлагают несколько вариантов орехов, которые вполне могут вырасти на любом участке.

Лесной орех

Один из самых неприхотливых орехов. Он растет практически по всей стране, в том числе и в средней полосе, где перепады температуры довольно серьезные для большинства других видов ореховых деревьев. Кстати, вы знаете, что лесной орех считается сорным растением? Его легко посадить, а вот вывести с участка будет очень трудно. Лучше всего, если вы купите саженец в питомнике и посадите его весной. Далее последует несложный уход в виде полива и рыхления, пока дерево полностью не окрепнет.

Грецкий орех

Вы наверняка видели огромные деревья на юге страны, но кто сказал, что и вы не можете посадить такую красоту на своем участке? Исключение только в том случае, если вы живете в северных регионах, где грецкий орех точно не приживется. И еще один момент, если вы уже мечтаете о шикарном дереве на своем участке — ваша территория должна быть довольно большой, так как, напомним еще раз, ореховое дерево будет очень крупным. Будьте готовы, что дерево будет расти долго, однако ваши усилия полностью оправдают себя, когда вы увидите первые плоды на роскошных кронах.

Маньчжурский орех