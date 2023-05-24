Пять секретов идеального порядка на кухне

На уборку кухни часто нет ни сил, ни желания. Чтобы тратить меньше энергии и при этом поддерживать чистоту, есть несколько простых советов. Самые полезные лайфхаки – в материале Москвы 24.

© Москва 24

Проблема на поверхности

Видео дня

Прежде всего, за ощущение порядка отвечают открытые горизонтальные поверхности. Они либо должны быть заняты приятными глазу предметами, либо вообще оставаться пустыми, рассказала Москве 24 организатор пространства Светлана Павлова.

Однако добиться этого бывает непросто. Любые горизонтальные поверхности – стол, подоконник, столешница и так далее – это магниты для вещей, у которых нет места. Либо оно у них есть, но порой лень их туда отнести, отметила эксперт.

Чтобы решить проблему, следует договориться с членами семьи, что нельзя ставить на такие поверхности.

"Спасти поверхности-магниты от захламления можно, если поставить на них красивые предметы, которые будут смотреться как часть интерьера. Например, разместить на подоконнике вазу с цветами или фруктами", – Светлана Павлова, организатор пространства.

Нужно выделять по две минуты в течение дня и вечером на разбор поверхностей, которые притягивают хлам. Также можно поставить рядом с ними какую-нибудь емкость – корзину, коробку и так далее. "Если мелкие вещи будут складывать в нее, они не расползутся по дому бесконтрольно. Но раз в пару недель емкость тоже необходимо разгребать", – отметила Павлова.

Кухонные разборы

Другой вопрос: куда деть то, что лежало на поверхности. Если с этим проблемы, эксперт советует устроить основательный разбор. Для этого все вещи на кухне необходимо распределить по категориям.

"Однотипные предметы соберите вместе – в одном шкафу или органайзере. Договоритесь с домочадцами, что каждую вещь будете класть на место ее категории. Это упростит не только поддержание порядка, но и поиск нужных предметов", – посоветовала Павлова.



"Если убирать вещи уже просто некуда, важно подумать о расхламлении. Иногда для этого достаточно "переселить" с кухни все, что в ней храниться не должно. Например, лекарства, инструменты для дома и так далее", – Светлана Павлова, организатор пространства.