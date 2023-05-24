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47 минут назад

Как отучить кошку "метить" в доме

Ferra.ru

Нередко кошки начинают "метить" территорию в доме. Вот почему это происходит и как с этим бороться.

Как отучить кошку "метить" в доме
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При помощи "метки" территории кошки взаимодействуют с сородичами. Например, они могут подобным образом сообщать, что тот или иной объект принадлежит им, или выражать половые инстинкты. Однако самой частой причиной такого поведения являются тревога и стресс.

Естественным процессом "метка" пространства является для некастрированных котов. Хотя и другие кошки и коты тоже ведут себя подобным образом.

Отучить кота "метить" в доме помогут семь действий. Прежде всего, это кастрация или стерилизация животного. Также тщательно очищайте места, где когда-то уже были оставлены метки.

Важно не забывать создавать для питомца безопасную и комфортную обстановку. Так у него будет меньше причин "метить" территорию из-за стресса. Ограничьте доступ кота или кошки к местам, которые были когда-то "помечены". Ещё создать атмосферу безопасности помогут кошачьи феромоны, которые можно распылить в доме.

Дайте кошке возможность регулярно много двигаться. Это тоже снизит стресс и позволит направить энергию животного в правильное русло.

Наконец, проконсультируйтесь с ветеринаром. Он может вам помочь в случае, если перечисленные до этого методы не сработали.

Дом и сад,
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