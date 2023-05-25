Эксперты дали советы по выбору кондиционера

Самым главным фактором в выборе кондиционера является мощность. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на пресс-службу "Авито".

Фото: Реальное время Реальное время

Обычно на гаджете указана площадь, на которую он рассчитан. Однако ее можно рассчитать и самостоятельно. Для этого нужно умножить объем помещения на коэффициент удельной мощности. Он зависит от того, на какую сторону выходят окна.

Если комната находится на солнечной стороне, мощность равна 30 Вт/куб. м, если на затемненной — 40 Вт/куб. м. Итоговый результат считается той минимальной мощностью, которой должен обладать кондиционер.

Кроме того, стоит обратить внимание на наличие у кондиционера опций самодиагностики, авторазморозки наружного блока.