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1 час назад

Эксперты дали советы по выбору кондиционера

Реальное время

Самым главным фактором в выборе кондиционера является мощность. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на пресс-службу "Авито".

Эксперты дали советы по выбору кондиционера
Фото: Реальное времяРеальное время

Обычно на гаджете указана площадь, на которую он рассчитан. Однако ее можно рассчитать и самостоятельно. Для этого нужно умножить объем помещения на коэффициент удельной мощности. Он зависит от того, на какую сторону выходят окна.

Если комната находится на солнечной стороне, мощность равна 30 Вт/куб. м, если на затемненной — 40 Вт/куб. м. Итоговый результат считается той минимальной мощностью, которой должен обладать кондиционер.

Кроме того, стоит обратить внимание на наличие у кондиционера опций самодиагностики, авторазморозки наружного блока.

Напомним, летний сезон отличится температурой на 1,5—2 градуса выше климатической нормы. Дефицит осадков будет небольшим и составит примерно 10—20%. Основной недобор дождей придется на начало и конец лета.

Дом и сад,
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