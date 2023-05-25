Как бороться с опасными вредителями в огороде

Ежегодно в мае садоводы начинают борьбу с вредителями в огородах. Председатель союза садоводов в Екатеринбурге Надежда Локтионова рассказала корреспонденту URA.RU о самых распространенных паразитах у свердловских дачников, добавив к этому способы борьбы с ними.

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«Обычно садоводы жалуются на нематоду, нарушающую целостность корней растений, луковую муху, из-за которой полностью чахнет лук и паутинного клеща — высасывает соки из листьев и покрывает их паутиной. Особо распространенные вредители, это белокрылка, которая может переносить разные виды вирусов и тля, поражающая чаще всего ягодные кусты и розы», — сказала Надежда Локтионова. В настоящее время у вредителей идет активный период переселения из-под земли на растения.

Поэтому председатель союза садоводов поделилась эффективными способами борьбы с насекомыми. Вот несколько из них: