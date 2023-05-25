Чем обработать клубнику от долгоносика

Существует множество видов долгоносиков, и их обычно называют в честь растения-хозяина. Так, земляничный долгоносик, как очевидно, кормится на растениях земляники, к которым относится и наша драгоценная клубника – земляника садовая.

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Долгоносики оставляют очень отчетливые жевательные узоры с зазубринами по краям листьев и лепестков цветов. В то время как взрослые особи питаются листвой или цветами, личинки под землей точат корни растений. Земляничные долгоносики легко узнаваемы по длинному хоботку-головотрубке, они черные с маленькими белыми пунктирными линиями на тельце.

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Долгоносик на клубнике во время цветения использует особую стратегию для продолжения рода. Самки после поедания незрелой пыльцы откладывают яйца внутрь бутонов, а затем срезают бутоны с растения, чтобы личинки в этом растительном «скафандре» упали на землю.

Поэтому всегда следует собирать и утилизировать все бутоны клубники, лежащие на земле. Если долгоносик на клубнике - ваша ежегодная проблема, то еще до цветения наклейте липкую ловчую ленту на почву вокруг кустов, посыпьте диатомовой землей.

При выращивании клубники в приподнятой грядке с бортиками, обклейте лентой по внутреннему и внешнему краю, поскольку долгоносики могут перекочевать с сорняков. Еще один лайфках – поставить между клубничными кустиками на ночь маленькие картонные коробочки или разложить втулки из рулона туалетной бумаги. Хотя долгоносики и не кошки, им тоже нравится забираться в картонные укрытия.

Кстати, процент срезанных бутонов не полностью соответствует проценту потерь урожая. Некоторые сорта земляники садовой компенсируют некоторую потерю бутонов выжившими плодами, вырастающими до большего размера.

Для борьбы с личинками долгоносиков эффективны полезные нематоды, в частности, Heterorhabditis spp. и Steinernema spp.. Применяйте нематоды летом возле корней растения-хозяина и тщательно поливайте участок. Поддержание хорошего уровня влажности предотвратит высыхание нематод и повысит их эффективность против личинок долгоносика.

Взрослых долгоносиков можно контролировать с помощью нескольких видов инсектицидов, таких как бифентрин, фенпропатрин, тиаметоксам, карбарил, малатион, но их в основном нельзя использовать во время цветения клубники, поскольку они наносят вред и пчелам. Всегда читайте этикетку продукта и следуйте инструкциям.

Надо знать, что агрохимические инсектициды против долгоносика на клубнике применяются между сумерками и полуночью (лучше ближе к ночи), теплыми безветренными вечерами, когда взрослые долгоносики находятся на листве и кормятся. Опрыскивание днем, холодными или ветреными ночами хорошего результата не даст.