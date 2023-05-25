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Названы не подлежащие обрезке в мае и июне дачные деревья

Какие дачные деревья нельзя подрезать в мае и июне, рассказала ландшафтный дизайнер Ольга Воронова. Ее слова приводит издание «Аргументы и факты».

Названы не подлежащие обрезке в мае и июне дачные деревья
© Lenta.ru

Среди не подлежащих весенней обрезке деревьев она назвала барбарис обыкновенный и барбарис Тунберга.

«Перенесите процедуру на осень, чтобы не ослабить не только собственно цветение, но и само растение», — порекомендовала она.

Кроме барбариса, Воронова посоветовала не подрезать в мае декоративную (но не плодовую) жимолость, спирею, форзицию, чубушник, магонию, дейцию и вейгелу.

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