Названы самые частые поломки в съемной квартире

Чаще всего арендаторы квартир в России портят обои и двери. Наиболее распространенные поломки в съемном жилье назвали эксперты сервиса «ПИК-Аренда», передает РИА Новости.

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В основном обои и двери требуется заменить из-за детских рисунков или царапин от когтей домашних животных. На втором месте по популярности — неисправности бытовой техники. Только в одном проценте случаев собственникам квартир приходится возмещать ущерб соседям после пожара или затопления.

По данным сервиса, арендаторы наносят повреждения почти в каждой пятой съемной квартире. В пяти процентах случаев арендодателям приходится делать косметический ремонт. Во время выселения жильцов около 17-18 процентов собственников замечают нарушения условий договора касательно оплаты сломанного имущества.