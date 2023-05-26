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Когда наиболее опасен борщевик Сосновского

Каждый год с ожогами от борщевика Сосновского в больницы обращаются десятки людей. Специалисты рассказали, в какой период этот сорняк наиболее опасен, пишет "Время Н".

Когда наиболее опасен борщевик Сосновского
© СОВА

Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, которое может вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже. В Самарской области ареал распространения этого вида растения ограничен Узюковским бором в Ставропольском районе. В единичном виде сорняк представлен в Ботаническом саду в Самаре.

Самый распространённый вид похожего растения в нашем регионе - это борщевик Сибирский, но он не опасен для животных и человека, как его "собрат" борщевик Сосновского. Сок последнего делает кожу уязвимой перед солнечными лучами, поэтому можно получить опасные, и даже смертельные ожоги.

В Нижегородской области борщевик Сосновского остается в повестке. Он занимает 6,3 тысячи га, что составляет около 8 % территории региона.

Растения достигают высоты человеческого роста, с огромными соцветиями, полными семян.

Специалисты говорят, что скорость распространения борщевика Сосновского увеличивается с каждым годом. Он очень живуч и устойчив к неблагоприятным климатическим условиям.

Особенно сорняк ядовит и наполнен соком в период цветения и созревания семян. Избавиться от ядовитого растения можно двумя способами: с помощью механических и агротехнических мероприятий (обрезки цветков, сжигания, выкапывания растений), а также воздействием гербицидов.

Борщевик может быть не только опасен для здоровья человека, но и полезен. Ученые из Мордовского государственного университета создали на основе борщевика препарат, который можно использовать для лечения некоторых видов рака.

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