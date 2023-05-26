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Дачникам посоветовали истреблять муравьев мылом и газировкой

Российским дачникам посоветовали истреблять муравьев на участке с помощью раствора из мыла и газированного напитка. Об этом говорится в материале издания Teleprogramma.pro.

Дачникам посоветовали истреблять муравьев мылом и газировкой
© Lenta.ru

Муравьи предпочитают строить муравейники рядом с плодовыми деревьями и овощными грядками. Чтобы бороться с насекомыми, дачникам рекомендовали смешать литр воды, литр газированного напитка, например, лимонада, и добавить туда ложку жидкого хозяйственного мыла.

Получившимся раствором нужно будет опрыскивать листья растений в огороде и полить сами муравейники.

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