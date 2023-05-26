Деньги на ветер: бытовые мелочи, которые не стоит покупать даже по акции

Мы прикладываем множество усилий, чтобы дом был уютным и опрятным, а маркетологи с удовольствием пользуются этим желанием. На полках магазинов и страницах маркетплейсов то и дело появляются все новые гаджеты, которые «просто необходимы». Но далеко не все из них стоит покупать, даже если вы увидели невероятную акцию или скидку.

© WomanHit.ru

Вакуумные пакеты

Видео дня

Об этом изобретении в последние годы сказано так много, что вакуумные пакеты стали мечтой каждой хозяйки. Однако они далеко не всегда настолько удобные, как кажется. Во-первых, в такие пакеты нельзя упаковать самые объемные вещи — пуховики и шубы. Во-вторых, из-за зип-застежек внутрь со временем попадает воздух и пакеты увеличиваются в объеме. Да и долгое хранение может привести к появлению неприятного запаха на одежде.

Кисточка для пыли

У этого яркого забавного предмета есть особое название — пипидастр. Считается, что ворсинки на нем притягивают пыль, но такой способ нельзя назвать тщательной уборкой. Часть пыли останется на полках, еще часть упадет на пол. Обычные мягкие тряпочки помогают убраться быстрее и тщательнее.

Бумажные полотенца

Они стоят на полках с туалетной бумагой и салфетками и могут казаться очень выгодным приобретением. Но этот аксессуар совершенно не практичен, все его функции выполняют обычные салфетки, туалетная бумага или хлопковые многоразовые полотенца.

Автоматический освежитель

Распылитель, выпускающий ароматное облачко каждый час или чаще, нравится многим. Но такая аромотерапия не может устранить запахи, в лучшем случае они лишь маскируют неприятные ароматы. Начните с устранения причины появившегося запаха, а затем можно использовать более натуральные варианты для помещения: диффузоры, масла и лампы, цветы.

Липкий валик для одежды

Как же обойтись без него в доме, где есть животные? Но ролик, к которому нужно постоянно покупать сменные валики, с успехом заменит бархатная щетка для одежды. Она уберет весь ворс и прослужит много лет.

Нож для масла