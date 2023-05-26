Дачникам посоветовали бороться с сорняками с помощью водки

Российским дачникам в качестве метода борьбы с сорняками на участке посоветовали использовать раствор из водки. Материал об этом опубликовал портал OKA.FM.

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Подобным способом можно воспользоваться в начале сезона. Дачникам рекомендовали полить грядки смесью 10 литров воды и стакана водки. Жидкость вызовет активный рост сорняков, которые потом нужно будет убрать. А затем на грядках посадить овощи, при этом новые сорняки не будут появляться длительное время.