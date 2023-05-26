Не доставит ни забот, ни хлопот: шикарная "комнатная пальма"

Эта красавица появилась у меня почти 13 лет тому назад, мне ее подарила подруга (заодно подарив и красивый керамический горшок на вырост). В то время я совершенно не была знакома с драценой и не представляла, как буду за ней ухаживать. Даже тогда кустик был уже достаточно большим, но за время проживания у меня драцена сильно выросла и стала просто огромной и величавой. Теперь она стоит на входе в комнату и очень выгодно закрывает от взора диван, как бы зонируя пространство.

© 7dach.ru

Такой была драцена десять лет тому назад. В керамический горшок большого размера поставлен горшок меньшего размера.

Видео дня

Описание растения

Хочется пояснить, почему эта драцена именуется душистой. В домашних условиях эта драцена цветет очень и очень редко, и мало кому удается увидеть ее изящные цветки. Вот именно эти цветочки белого или кремового оттенка и источают необычайно интенсивный медовый аромат.

Родина драцены фраганс — жаркие тропики Африки, в природных условиях высота куста достигает многих метров, в домашних же условиях драцена растет достаточно медленно.

Листья драцены очень насыщенного зеленого цвета с продольными полосками различной окраски (от желтой до зеленоватой и еле заметной) и имеют ланцетовидную форму. Листья очень длинные (у меня более 60 см), достаточно широкие и немного приопущенные вниз, они собраны в крупную розетку вокруг толстого ствола.

Условия выращивания

Светлое место (без прямых солнечных лучей)

Высокую влажность воздуха (опрыскивания) Любит:

Перелив

Низкие температуры/перепады температур

Сквозняки Не любит:

Бытует мнение, что драцены могут прекрасно расти в тени, но это не совсем правильно: при недостатке освещения куст сильно вытягивается, листья теряют свою декоративность и насыщенность полосок. У меня полоски не слишком ярко выражены, растение стоит от окна достаточно далеко, но я обязательно периодически разворачиваю его разными сторонами к свету, чтобы куст был достаточно равномерно развит.

Очень требовательны драцены к влажности воздуха, их необходимо периодически опрыскивать, протирать. Раньше мы свою носили в ванную комнату и там устраивали душ, но она стала неподъемной и по ширине в двери не проходит, поэтому теперь я ее мою прямо в комнате. Очень хорошо справляется с пылью обыкновенная мягкая перчатка — влажной прохожусь по каждому листочку, обхватывая с одной стороны большим пальцем, с другой — ладошкой. Обязательно прополаскиваю перчатку от накопившейся пыли и грязи несколько раз!

После того, как я пройду каждый листочек перчаткой, я обильно опрыскиваю растение из пульверизатора, обязательно положив на пол клеенку. После душа драцене легко дышится, и она светится и блестит.

Кончики нижних листьев сохнут, конечно, все равно и приобретают неприглядный вид. Чтобы вернуть привлекательный вид, засохшие кончики можно состричь очень острыми ножницами, не повреждая живую часть листа.

Посадка, пересадка и размножение

Мне не приходилось размножать драцену: моя за всё не давала стеблевых отростков. Но когда драцена совсем потеряет свою красоту и вытянется, то мне придется ее обновить: для этого я предполагаю срезать верх (розетку с листьями) и поставить в воду до образования корней. Ну а сейчас меня полностью устраивает внешний вид растения: высота от земли больше метра, а вместе с подставкой и горшком составляет около 190 см.

Молодую драцену я пересаживала раз в два года, меняя горшок на чуть больший. Это происходило методом перевалки земляного кома: старалась не повредить и не задеть корни. На дно нового горшка насыпала слой керамзита, потом немного свежего грунта, ставила растение и немного земли подсыпала по бокам и сверху.

1 часть дерновой земли,

1 часть перегноя,

1 часть песка. Сейчас свою драцену я не пересаживала уже 4 года, я просто аккуратно счищаю верхний слой грунта и добавляю новый, питательный. Грунт для драцены должен быль достаточно легким, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, а самым идеальным считается такое соотношение:

На дно горшка обязательно нужно положить керамзит.

Полив и подкормка

Как мне кажется, драцена лучше перенесет небольшое пересыхание, чем перелив: от перелива могут загнить корни и могут начаться грибные заболевания. Зимой растение нужно поливать реже, летом раз в два дня. Цветоводы говорят, что земляной ком должен просохнуть сверху на 1/3. Обязательны отверстия на дне горшка, чтобы излишки воды стекали в поддон. Подкармливаю свою красотку жидкими удобрениями для декоративно-лиственных или же «Агриколой» для комнатных растений. Летом подкормку произвожу раз в две-три недели, зимой сокращаю до раза в месяц.

Особенности выращивания