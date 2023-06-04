Лучшие удобрения для лета: чем и как подкармливать растения

Летом растения нуждаются в особом уходе и регулярных подкормках. В этот период они активно растут и развиваются, поэтому необходимо обеспечить им достаточное количество питательных веществ.

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"Рамблер" рассказывает, какие удобрения нужны растениям и как их правильно вносить.

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Органические удобрения

Органические удобрения - это натуральные вещества, которые получают из растительных и животных отходов. Они являются наиболее безопасными для окружающей среды и здоровья человека. К таким удобрениям относятся компост, перегной, сидераты и другие.

Компост - это гумусовая масса, получаемая из органических отходов. Его можно приготовить самостоятельно, собрав все остатки еды, листьев, травы и других растительных отходов в кучу и периодически перемешивая ее. Компост содержит множество питательных веществ, необходимых для роста растений. Исключение: в компост нельзя добавлять мясо, рыбу, кости.

Перегной - это навоз крупного рогатого скота, который также содержит множество питательных веществ. Его можно приобрести в специализированных магазинах или у фермеров.

Сидераты - это растения, которые высаживаются на грядки для улучшения почвы. Они быстро растут и затем засыпаются в почву, обогащая ее питательными веществами. К ним относятся горчица, гречиха, клевер, овес. Их еще называют зелеными удобрениями. Сидераты нужно посеять, дождаться пока они немного подрастут, а потом перекопать вместе с землей.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения - это химические соединения, содержащие различные микроэлементы и минералы. Они являются наиболее эффективными для быстрого роста растений, но могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Азотные удобрения необходимы для роста зеленой массы растений, используются в начале лета для всех растений и в течение всего лета для листовых овощей.

Фосфорные удобрения стимулируют формирование корневой системы и цветение растений. Они обычно используются для подкормки цветов и плодовых деревьев.

Калийные удобрения улучшают иммунитет растений и повышают устойчивость к болезням, чаще используются для плодовых и ягодных культур.

Как правильно подкармливать растения

Правильное внесение удобрений - это ключевой фактор для их здоровья и роста.