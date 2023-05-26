Россиян предупредили об опасности на даче

Гастроэнтеролог Андреев: через грязные руки можно заразиться глистами. Заражение, к сожалению, не настолько редкая вещь, как хотелось бы, особенно среди дачников. Эти трудолюбивые ребята часто возятся в земле, в которой содержится большое количество червей аскарид. Их яйца вместе с землёй могут попадать не только на урожай или инвентарь, но и на руки.

© Секрет Фирмы

Как объяснил аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александр Андреев, чтобы заразиться глистами, достаточно не промыть ягоды, фрукты или овощи от земли.

А ещё к печальному результату могут привести грязные руки. Если поковыряться в земле, а потом не помыть тщательно руки и полезть ими на слизистую — глаза или рта, то в итоге тоже можно закончить трудовой день с глистами. От слизистой они добираются до кишечника, там вылупляются и размножаются.

При этом разглядеть яйца нереально, поэтому лучше подстилать соломку — мыть тщательно и почаще урожай и руки. А если грешили до сих пор правилом «зачем же мыть, оно ж своё», то проверьте себя на признаки заражения глистами. Среди них — тошнота, диарея, головная боль, приступы удушья, утомление, аллергия на коже.