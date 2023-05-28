Поддержание чистоты на кухни — нелегкий процесс, но самое сложное в нем, что он должен быть регулярным. Если пару недель не очищать чайник, в нем соберется накипь, а на кухонном фартуке чуть ли не ежедневно собираются капли жира.

При этом жир и грязь могут собираться на всем кухонном гарнитуре и чтобы от него избавиться, можно использовать всего лишь два простых ингредиента.

Первый ингредиент — муравьиный спирт. Он состоит из метилового спирта (метанола), формальдегида и муравьиной кислоты. Он получается путем перегонки древесного спирта с добавлением муравьиной кислоты и формальдегида.

Второй ингредиент — любое моющее средство. Смотрите видео, чтобы узнать, как пользоваться этим лайфхаком.