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Врач рассказал об инфекциях, которыми можно заразиться, работая в огороде

Врач-аллерголог, иммунолог Александр Андреев рассказал о болезнях, которыми можно заразиться, работая с почвой.

Чем можно заразиться, работая в огороде
© Unsplash.com

Опасность представляет почва, загрязнённая фекалиями человека и животных. Столбнячная палочка (столбняк) попадает в почву с выделениями заражённых птиц, животных и человека, потому что является естественным обитателем кишечной среды человека и животных. Столбняк обнаруживается в почвах садов, огородов (дачных участков), пастбищ и других подобных мест.

Другим не менее опасным заболеванием является мышиная лихорадка — острое вирусное природно-очаговое заболевание, которое протекает с высокой лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, геморрагическим синдромом и поражением почек. Возбудитель этой болезни — порядка 60 видов млекопитающих, но в основном это грызуны.

По словам Андреева, главное правило профилактики этих болезней — личная гигиена, прежде всего — тщательное мытьё рук.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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