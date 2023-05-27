Как бороться с самозахватом земли на дачных участках

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, как по закону можно бороться с самозахватом земли на дачных участках и как узаконить участок, если им долго никто не пользуется.

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«Если вы собственник и вы увидели, что сосед перенес без согласования забор, увеличив тем самым свой участок за счет вашей земли, необходимо обратиться к нему с просьбой восстановить прежние границы», — сказал Гаврилов.

Если переговоры с соседом-захватчиком окажутся неудачными, то следует обратиться в управление Росреестра по месту нахождения участка. Инспекторы по использованию и охране земель должны провести проверку и оформить предписание об устранении правонарушений. Самозахват земли наказывается штрафом в размере до 1,5 % кадастровой стоимости земли «захваченного участка», при этом величина штрафа составит не менее 5 тысяч рублей.

В то же время россияне могут оформить на себя «ничейные» участки. Если гражданин более 15 лет ухаживал и поддерживал в хорошем состоянии бесхозный участок без уточненных границ, собственник которого неизвестен, то он имеет право оформить его в собственность. Для этого существует законодательно закрепленный порядок применения приобретательной давности, отметил Гаврилов в разговоре с РИА Новости.