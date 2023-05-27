Специалисты дали прогноз по урожаям на дачных участках и совет, какие выбрать сорта ягод
Специалисты рассказали, как затяжная холодная весна отразится на дачных урожаях. И какие сорта ягод лучше высаживать там, где март и апрель редко бывают теплыми.
Время картошки
Региональный партнер "РГ" - Газета "Амурская правда" (Благовещенск) - предоставила слово заядлому огороднику Павлу Жирнову, который дал несколько полезных советов о том, что и как делать на земельном участке в конце мая.
Во время цветения плодовых деревьев и кустарников нельзя проводить химическую обработку, иначе погибнут пчелы, и про полноценное опыление можно будет забыть.
Саженцы яблони, ранета, абрикоса, груши, вишни, сливы, облепихи и других теплолюбивых культур можно высаживать в открытый грунт. Как и рассаду ранней капусты. Даже если опять сильно похолодает, они им будут не страшны.
Наступил благоприятный момент для посадки картофеля. Клубни получатся больше и вкуснее, если высаживать их на гребнях, между которыми 70-80 сантиметров, а между кустами 35-40 сантиметров. В каждую лунку требуется высыпать полстакана древесной золы и охапку прошлогодней хвои. Такая мера не просто повысит урожайность, но и спасет картофель от проволочника и парши.
В Волгоградской области в этом году погода подвела картофелеводов. Клубни прорастают при 7-13 градусах тепла, напоминает газета "Красный Север", а для развития посадок нужно как минимум 15-18 градусов. Поэтому многое будет зависеть от погоды, которая пока не радует. Наблюдаются очень низкие ночные температуры, это приводит к задержке всходов и может сказаться на восприимчивости растений к различным заболеваниям.
Но жители северной глубинки не теряют надежды на то, что настоящее лето вот-вот наступит. Хотя прошлогодних урожаев они вряд ли дождутся.
Помидоры под угрозой
Вологодская газета "Красный Север" напомнила своим читателям: "Что капусте и картошке хорошо, то помидору дорого". Под таким заголовком опубликован прогноз областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз неутешительный: весенние возвратные заморозки заставили дачников и сельскохозяйственные предприятия с опозданием начать работы по выращиванию урожая.В результате многие вологжане беспокоятся, что по осени соберут намного меньше, чем обычно.
В сельскохозяйственных предприятиях признаются, что выращивание овощей в таких условиях может сказаться либо на урожайности, либо на цене продукции. Даже в обогреваемых теплицах процесс первоначальной вегетации растений проходит медленно, с большим запозданием, несмотря на дополнительное освещение и обогрев.
А это приводит к увеличению расхода газа, в результате себестоимость овощей возрастает, что сказывается на их рыночной цене. Чтобы снизить цену, приходится топливо экономить, при этом температура в теплицах падает иногда до критического уровня 8 градусов. Это не принесет вреда картофелю и капусте, а вот огурцы, помидоры, баклажаны, перцы, кабачки могут не порадовать урожаем.
Ягод будет меньше
Не поздоровится нынче и ягодным культурам, продолжает свой прогноз вологодская газета "Красный Север". Урожай земляники и смородины будет меньше, чем в прошлом году.
Сейчас они только начинают цвести, а в теплые годы в это время они уже цветут во всю. К тому же возвратные заморозки нанесли ущерб тем растениям, которые уже зацвели: цветочки на них почернели, понятно, что ягод от них не дождаться. Конечно, совсем без ягод не останемся. Первый урожай, возможно, будет снят в период с 5 по 10 июля.
Пострадали от майских холодов и плодовые деревья: вишня, слива, груша, яблоня. Они очень медленно обрастают листвой, только-только начинают цвести. Единственный плюс - в такую погоду их не атакуют тля, долгоносики и прочие паразиты.
Геракл и Витязь
Региональный партнер "РГ" - Информационное агентство "БНК" (Сыктывкар)- советует в условиях нынешней холодной весны не отчаиваться, а подумать о том, как "перехитрить" природу и собрать добрый урожай даже в республике Коми, которая приравнена к районам Крайнего Севера.
Специалисты республиканского научного центра РАН, где с недавних пор действует лаборатория "Экспериментальный питомник", работают над отбором перспективных и высокопродуктивных сортов ягодных культур, адаптированных к северным климатическим условиям. Правильно подобранные ягодные культуры выгодно отличает устойчивость к холодам и болезням, крупноплодность, продуктивность и превосходные вкусовые качества.
Среди ранних сортов земляники - это сорт Заря, среди среднеспелых -Фестивальная, Витязь, Тотем, Первоклассница. По вкусовым качествам среди изученных сортов выгодно отличаются Емеля, Горноуктусская, Кокинская заря.
Что касается ремонтантной малины, специалисты не берутся назвать точный список наилучших "северных" сортов. Их комплексное их изучение все еще продолжается, но предварительно выделяют Рубиновое ожерелье, Жар-птицу и Геракл.