Специалисты дали прогноз по урожаям на дачных участках и совет, какие выбрать сорта ягод

Специалисты рассказали, как затяжная холодная весна отразится на дачных урожаях. И какие сорта ягод лучше высаживать там, где март и апрель редко бывают теплыми.

© Российская Газета

Время картошки

Видео дня

Региональный партнер "РГ" - Газета "Амурская правда" (Благовещенск) - предоставила слово заядлому огороднику Павлу Жирнову, который дал несколько полезных советов о том, что и как делать на земельном участке в конце мая.

Во время цветения плодовых деревьев и кустарников нельзя проводить химическую обработку, иначе погибнут пчелы, и про полноценное опыление можно будет забыть.

Саженцы яблони, ранета, абрикоса, груши, вишни, сливы, облепихи и других теплолюбивых культур можно высаживать в открытый грунт. Как и рассаду ранней капусты. Даже если опять сильно похолодает, они им будут не страшны.

Наступил благоприятный момент для посадки картофеля. Клубни получатся больше и вкуснее, если высаживать их на гребнях, между которыми 70-80 сантиметров, а между кустами 35-40 сантиметров. В каждую лунку требуется высыпать полстакана древесной золы и охапку прошлогодней хвои. Такая мера не просто повысит урожайность, но и спасет картофель от проволочника и парши.

В Волгоградской области в этом году погода подвела картофелеводов. Клубни прорастают при 7-13 градусах тепла, напоминает газета "Красный Север", а для развития посадок нужно как минимум 15-18 градусов. Поэтому многое будет зависеть от погоды, которая пока не радует. Наблюдаются очень низкие ночные температуры, это приводит к задержке всходов и может сказаться на восприимчивости растений к различным заболеваниям.

Но жители северной глубинки не теряют надежды на то, что настоящее лето вот-вот наступит. Хотя прошлогодних урожаев они вряд ли дождутся.

Помидоры под угрозой

Вологодская газета "Красный Север" напомнила своим читателям: "Что капусте и картошке хорошо, то помидору дорого". Под таким заголовком опубликован прогноз областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз неутешительный: весенние возвратные заморозки заставили дачников и сельскохозяйственные предприятия с опозданием начать работы по выращиванию урожая.В результате многие вологжане беспокоятся, что по осени соберут намного меньше, чем обычно.

В сельскохозяйственных предприятиях признаются, что выращивание овощей в таких условиях может сказаться либо на урожайности, либо на цене продукции. Даже в обогреваемых теплицах процесс первоначальной вегетации растений проходит медленно, с большим запозданием, несмотря на дополнительное освещение и обогрев.

А это приводит к увеличению расхода газа, в результате себестоимость овощей возрастает, что сказывается на их рыночной цене. Чтобы снизить цену, приходится топливо экономить, при этом температура в теплицах падает иногда до критического уровня 8 градусов. Это не принесет вреда картофелю и капусте, а вот огурцы, помидоры, баклажаны, перцы, кабачки могут не порадовать урожаем.

Ягод будет меньше

Не поздоровится нынче и ягодным культурам, продолжает свой прогноз вологодская газета "Красный Север". Урожай земляники и смородины будет меньше, чем в прошлом году.

Сейчас они только начинают цвести, а в теплые годы в это время они уже цветут во всю. К тому же возвратные заморозки нанесли ущерб тем растениям, которые уже зацвели: цветочки на них почернели, понятно, что ягод от них не дождаться. Конечно, совсем без ягод не останемся. Первый урожай, возможно, будет снят в период с 5 по 10 июля.

Пострадали от майских холодов и плодовые деревья: вишня, слива, груша, яблоня. Они очень медленно обрастают листвой, только-только начинают цвести. Единственный плюс - в такую погоду их не атакуют тля, долгоносики и прочие паразиты.

Геракл и Витязь

Региональный партнер "РГ" - Информационное агентство "БНК" (Сыктывкар)- советует в условиях нынешней холодной весны не отчаиваться, а подумать о том, как "перехитрить" природу и собрать добрый урожай даже в республике Коми, которая приравнена к районам Крайнего Севера.

Специалисты республиканского научного центра РАН, где с недавних пор действует лаборатория "Экспериментальный питомник", работают над отбором перспективных и высокопродуктивных сортов ягодных культур, адаптированных к северным климатическим условиям. Правильно подобранные ягодные культуры выгодно отличает устойчивость к холодам и болезням, крупноплодность, продуктивность и превосходные вкусовые качества.

Среди ранних сортов земляники - это сорт Заря, среди среднеспелых -Фестивальная, Витязь, Тотем, Первоклассница. По вкусовым качествам среди изученных сортов выгодно отличаются Емеля, Горноуктусская, Кокинская заря.