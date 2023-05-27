На что обратить внимание при выборе кондиционера в квартиру

Каждый год в некоторые регионы лето приходит неожиданно, и россияне массово идут за кондиционерами. Директор по стратегическому развитию дивизиона «Системы кондиционирования воздуха» ТПХ «Русклимат» Александр Петров ответил, как выбрать устройство.

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«При выборе кондиционера для дома и дачи мало ориентироваться на площадь помещения, где он будет установлен», – отметил Петров.

Нужно учитывать высоту потолков, то, сколько часов в окна светит солнце и как долго человек будет находиться в помещении. Эти детали помогут определить необходимую производительность кондиционера.

По словам эксперта, инвенторный и неинвенторный кондиционеры отличаются по характеристикам. Инвенторный будет работать тише и гораздо дольше, также он более энергоэффективен и может работать на обогрев.

Существуют настенные и передвижные кондиционеры. Первый более тихий в работе, но он требует монтажа. Второй вариант удобен, так как его можно переносить из одной комнаты в другую. Также у него необходимо выводить теплый воздух на улицу.