Как правильно подкармливать садовые растения

Еще не все посажено, а сад уже требует подкормок! Почему, зачем и чем надо кормить его растущих обитателей, рассказывает биолог Михаил Краснов.

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Казалось бы, ну зачем в начале сезона подкармливать растения? В почве еще много всего, массу растение не нарастило... Однако подкормки необходимы. Иначе не будут созданы благоприятные условия для роста, развития и плодоношения растения, цветения и поддержания внешнего вида «декоротивников». Ведь даже самые питательные земли истощаются. А в Подмосковье они явно и так не чернозем. Понять, что растению нужна подкормка, можно по его виду: бледные, потерявшие тургор, ростки, замедление роста и развития обычно достаточно очевидны.

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Кормите своих проголодавшихся питомцев! Минеральные удобрения вносят на участок ежегодно, органические — раз в два года. Многие не делают этого никогда! Весенние подкормки подразумевают, что будет внесен весь комплекс удобрений. Важно не нарушать баланса: если насыщать почву исключительно органическими добавками, растения будут страдать от нехватки калия и фосфора, что неизбежно приведет к снижению скорости роста растений и ухудшению качества плодов.

Травяные настои

Делать настой проще простого: сорняки скашивают, очищают от соцветий и корней, складывают в ведро, заливают водой и настаивают две недели (можно и меньше, но это оптимальный срок), иногда перемешивая массу. Процеживают, разводят водой 1:10 и поливают растения вечером под корень. Минус — настой сильно пахнет, но это быстро проходит.

Щедрая мульча

Солома, компост, яичная скорлупа, скошенная трава — это прекрасная мульча, которую раскладывают поверх грядок или вокруг кустов. При таком варианте мульча, постепенно разлагаясь, будет обогащать почву питанием

Деревьям

После окончания цветения полезно подкормить деревья настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Раствор готовят в течение 7–10 дней (из свежего навоза), если есть гранулированный куриный помет или конский навоз, его растворяют из расчета 1 л гранул на 10 л воды, настой готов через несколько часов. Маточный раствор разбавляют в пропорции 1:10. Кормят деревья, делая лунки ломом. Глубина ямы зависит от культуры: для яблони и груши 40 см, для косточковых — 30. Лунки делают по проекции кроны, с шагом 1 метр, туда засыпают по горстке удобрений и хорошо поливают.

Подношение гортензии

Гортензия будет благодарна за мульчирование торфом или сосновыми опилками, которые подкислят почву.

Отрада для чеснока

Самая важная подкормка чеснока должна состояться сейчас, когда у него порядка 7–10 листочков. Для этого нужно использовать монокалийфосфат (монофосфат калия), поскольку в этот период растениям чеснока важно получить в достатке фосфор и калий — они нужны для хорошего развития корневой системы, а также для образования качественной луковицы.

Монофосфат калия можно вносить как сухим, так и разведенным. Сухого удобрения берут 30–40 г на кв. м грядки, раствора — 40 г на 10 л воды. Грядка перед удобрением должна быть как минимум влажной, лучше — хорошо пролитой.

Наслаждение для смородины

В конце мая, когда смородина формирует завязи, ей важно получить фосфорно-калийное удобрение. Используют суперфосфат, как источник фосфора, серы, магния и кальция. Внекорневым способом вносят бор. Из народных наблюдений: смородина любит, когда под нее в почву закладывают картофельные очистки и обожает полив настоем банановой кожуры.

Чем порадовать малину

Малина оценит аммиачную селитру. Берут 1 ст. ложку на 1 кв. м, удобрение надо равномерно рассыпать по поверхности почвы и заделать граблями. Кроме того, малину стоит подкормить органикой. Например, настоем коровяка (разведенного 1:10, 5 л на 1 кв. м).

Лунка для картошки

Если вы еще не посадили картофель, «луночный» способ — это отличный вариант: выкапываете лунку, вносите подкормку, кладете в лунку клубень. Для удобрения готовят смесь: литровая банка навоза и полбанки золы на лунку. Если посадки завершены, смесь можно разложить вокруг ботвы и полить, а после подсыхания почвы — замульчировать ее.

Луковки, к столу!

Клубнелуковичные и корневищные многолетники — гладиолусы, пионы, дельфиниумы — подкармливают четыре раза за сезон: сначала азотом, затем комплексным минеральным удобрением, а в конце сезона — удобрением фосфорно-калийным.

Силы кудесницы золы

Источник калия, бора и фосфора, уменьшитель кислотности почвы, обогащающий ее марганцем, зола — истинная волшебница и в огороде, и при подкормках незаменима. Ее можно добавлять в навоз и настои травы, полезна она и в компосте. Ну а зольному удобрению особенно рады томаты, картофель и болгарский перец, но не морковь. Многие не догадываются, кстати, что ценность и качества золы могут быть разными. После сжигания соломы, например, получается просто идеальная зола! И от сжигания молодых веток она будет ценнее, чем от сжигания старых . Различается и зола от сожженных хвойников и деревьев лиственных пород: от последних она ценнее!

Драгоценность номер один

Ну, конечно, мы про навоз — бесценный источник азота. Навоз содержит также калий, кальций, фосфор, магний. Добавляют его в почву только в перегнившем состоянии, из свежего делают лишь навозную подкормку: возьмите литр навоза на 10-литровое ведро, залейте водой и дайте постоять и настояться, периодически помешивая. После отцеживания настой используйте для подкормки растений, но разводите его на треть.

Ублажаем однолетники

Для пышного цветения розы нужно подкармливать от четырех раз за сезон. Однолетние растения хорошо реагируют на подкормки и развиваются, но органику можно использовать не для всех культур. Астры плохо реагируют на навоз, они от него болеют. А бархатцы, настурция обретают пышную ботву и хуже цветут. Этим летникам питательные вещества необходимы, но для подкормок рекомендуется использовать полное комплексное минеральное удобрение.

Норма хороша везде

Удобрения принесут только пользу, если вы будете соблюдать нормативы, указанные на их упаковках.

азотные удобрения (кальциевая и аммиачная селитра, мочевина) — от 15 до 30 г;

селитра закисляет почву, применяется на известкованных грунтах;

калийные (хлористый калий, калийная соль, сернокислый калий) — 200 г;

фосфорные (суперфосфат) — 40–60 г;

сульфат аммония — основное удобрение в вегетационный период, 25–40 г/м2. Помните, что нормы внесения самых популярных минеральных удобрений таковы (на 1 квадратный метр площади):

Фосфоритная мука подходит всем культурам, но несовместима с известью. Вносят до известкования в дозировке от 20 до 25 г/м2.