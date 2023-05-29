Кинолог рассказал об опасности открытого огня для собак

«Собаки порой такие же беспечные, как дети: они с удовольствием исследуют окружающий мир, новые предметы и явления. Убедитесь, что костер не станет источником опасности для собаки на улице. Не оставляйте питомца одного возле открытого огня. Это может привести к неприятным последствиям. Конечно, собака вряд ли станет активно бросаться в огонь, но любое неаккуратное действие питомца может повлечь за собой несчастный случай», — предупредил Голубев.