Кинолог рассказал об опасности открытого огня для собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев призвал держать собак подальше от каминов, костров и свечей на отдыхе, сообщает РИА Новости.
«Собаки порой такие же беспечные, как дети: они с удовольствием исследуют окружающий мир, новые предметы и явления. Убедитесь, что костер не станет источником опасности для собаки на улице. Не оставляйте питомца одного возле открытого огня. Это может привести к неприятным последствиям. Конечно, собака вряд ли станет активно бросаться в огонь, но любое неаккуратное действие питомца может повлечь за собой несчастный случай», — предупредил Голубев.
Он добавил, что костер каждый раз после приготовления пищи необходимо тушить, чтобы питомец не пострадал, а также знал команду «Фу!», которая касается камина, — если он есть в доме.
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