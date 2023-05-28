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Кинолог назвал опасность для собак на летнем отдыхе

Во время летнего отдыха на природе или на даче часто используется открытый огонь. Однако он может представлять опасность для собак, предупреждает президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Его слова приводит РИА Новости.

Кинолог назвал опасность для собак на летнем отдыхе
© Lenta.ru

Эксперт отмечает, что собаки зачастую бывают любопытны и беспечны, а костер может вызвать у них интерес. Поэтому хозяевам нужно убедиться, что у питомца не будет контакта с пламенем. «Не оставляйте питомца одного возле открытого огня. Это может привести к неприятным последствиям. Конечно, собака вряд ли станет активно бросаться в огонь, но любое неаккуратное действие питомца может повлечь за собой несчастный случай», — отметил Голубев.

Потенциальным источником опасности для собаки эксперт считает мангалы и костры. Кроме любопытства, питомца может привлечь к ним запах еды. Поэтому кинолог рекомендует приучить собаку держаться на расстоянии от пламени, а костер тщательно тушить, чтобы животное не наступило на горячие угли.

Если в доме есть камин, необходимо приучить ее не подходить к нему. В этом поможет не только команда «Фу!», но и специально установленные ограждения. Стоит помнить, что заслонки, ширмы и прочие металлические элементы остаются горячими в течение нескольких часов после того, как огонь в камине погас.

Если собака все же обожглась, то нужно приложить холод к месту ожога, а затем нанести на пораженный участок любое подходящее в данной ситуации средство, например, пантенол. После этого, по словам эксперта, необходимо нанести стерильную повязку. После оказания первой помощи президент РКФ рекомендует обратиться в ветеринарную клинику, где специалисты составят план дальнейшего лечения.

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