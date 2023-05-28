Как организовать переезд животного на дачу

Дачный сезон стартовал, поэтому многие любители загородной жизни отправляются в поездку со своими питомцами. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно подготовить их к путешествию.

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Для начала, конечно, необходимо собрать все предметы «быта животного» — это миски для корма и воды, лоток, лакомства, а также любимая игрушка и лежанка. По словам ветеринара Вадима Кравченко, не стоит покупать в поездку новые атрибуты, потому что для успешной адаптации питомцу важно, чтобы все вещи были привычными и хранили запах дома.

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— Если есть возможность, перед длительным визитом за город отправьтесь туда с питомцем на несколько дней, так у животного будет меньше стресса. Совсем маленьких котят и щенят лучше не брать с собой. Это слишком сильный стресс для них, — отмечает эксперт.

Также перед поездкой стоит позаботиться о ветеринарной аптечке. В ней обязательно должны быть специальные антисептики, бинты, жгуты, ватные палочки, «Мирамистин», а также ряд препаратов.

— Обязательно приобретайте перед поездкой антигистаминные, успокоительные, противопаразитарные лекарства. Это база, которая поможет животному в любой неприятной ситуации. К сожалению, в природной среде питомца может укусить опасное насекомое или, что хуже, другое животное и спровоцировать негативную реакцию организма, — рассказал врач.

Кстати, перед поездкой очень важно позаботиться о том, чтобы у животного была комплексная вакцинация — от бешенства, вирусных инфекций, а у собак еще и от лептоспироза. Процедуру лучше проводить максимально заранее, чтобы у питомца выработался иммунитет.

— Не лишним будет и чипирование, потому что за городом очень много домашних животных теряется, а найти их практически невозможно. Это абсолютно безопасная и максимально безболезненная процедура. По итогу у животного будет паспорт с данными о здоровье, а также его местонахождении, — поясняет ветеринар.

В поездке позаботьтесь о том, чтобы вашему четвероногому другу было максимально удобно. Кошек и собак небольшого размера важно перевозить в просторной переноске, чтобы животное не сильно укачивало и оно не могло травмироваться.

— Конечно, когда речь идет о больших собаках, то их перевозят вместе с пассажирами. Приобретите специальную шлейку, которая пристегивается к ремню безопасности, чтобы животное не могло свободно перемещаться по салону. Старайтесь не открывать широко окна, потому что собаки любят в них высовываться. Во время поездки старайтесь гладить и уделять внимание питомцам, так времяпрепровождение в пути станет максимально комфортным для всех участников, — отм

По данным аналитиков, в мае продажи ошейников от клещей выросли на 45 процентов. Это средство отлично помогает отпугнуть не только клещей, но и других паразитов. В поездке ошейник станет главным атрибутом.

Дильнара Насибуллина, ветеринарный врач зеленоградского приюта для безнадзорных животных:

— В активной фазе клещи голодны и «выходят на охоту», поэтому в поездке являются одной из главных угроз для питомца. Для предотвращения заражения перед выходом на улицу собаку следует обрабатывать специальными препаратами против паразитов и давать таблетки, чтобы избежать такого заболевания, как пироплазмоз.

Советы Айболита

В поездку необходимо взять несколько видов лекарств на самые экстренные случаи. Вот список тех, что рекомендуют ветеринары:

Ветеринарные антисептики: «Нитокс», «Пневмотил», «Ветерицин».Антигистаминные: «Гамавит», «Стоп-Зуд», «Форвет.Успокоительные: «Успокоин», «Анотен», «Фитэкс».Противопаразитарные: «Альвет», «Ивермек», «Празивер».