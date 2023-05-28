Инструкция: как начать сортировать мусор
Прямо сейчас мы переживаем кризис: мусорные полигоны в России переполнены, рост объема отходов и система их захоронения вызывают недовольство людей. Но начать делать мир лучше может каждый из нас и прямо сейчас. "Рамблер" расскажет, как разделять мусор.
Преимущества сортировки и сбора мусора постепенно находят свою аудиторию и в нашей стране. Всего несколько простых рутинных действий помогут повысить уровень вторичной переработки и снизить количество вредных отходов.
С чего начать сортировку мусора
- Узнайте, как организован сбор мусора в вашем городе. Например, в Москве и других крупных городах распространены отдельные контейнеры для вторичного сырья и смешанных отходов.
- Начните разделять мусор и собирать только те виды отходов, которые вы сможете сдавать на переработку.
- Организуйте систему хранения отсортированного мусора. Например, можно приобрести отдельные контейнеры для хранения бумаги или пластика, разместить их на кухне или балконе.
- Введите в привычку сразу ополаскивать, сушить и уменьшать в объеме собираемое вторсырье. Для успешной переработки пластик должен быть очищен от явных загрязнений.
- Вывозите собранные отходы в специальные контейнеры или пункты приема.
Основные группы мусора
- Пластик — самая объемная и пугающая категория. Существует ПЭТ, пластик с маркировкой 01 (бутылки), PET – полиэтилентерефталат. И пластик ПНД с маркировкой 02, HDPE — пластик низкого давления (канистры, лейки, горшки). Их можно сдать практически везде – и в городские контейнеры для вторсырья, и в пункты приема.
- А вот пластик ПВХ с маркировкой 03, PVC – поливинилхлорид, полихлорвинил, винил; ПВД с маркировкой 04, LDPE – мягкий пластик высокого давления; ПП с маркировкой 05, PP – полипропилен; ПС с маркировкой 06, PS – полистирол и другие пластики с маркировкой 07 принимают с трудом.
- Далее идут все виды бумаги и картона (книги, журналы, офисная бумага), пригодные для переработки и дальнейшего использования. Их принимают легко.
- Тетрапаки – упаковка нескольких слоёе картона, полиэтилена и фольги. Он не относится к макулатуре, поэтому упаковки из-под сока и молочных продуктов принимают только в специальных точках для сбора мусора.
- А вот стекло – один из самых экологичных материалов для упаковки, которое может быть переработано полностью.
- На переработку также принимаются жестяные изделия: чистые консервные банки и металлические крышки.
- Одежду и обувь нельзя выбрасывать в контейнеры для вторичного сырья, однако многие компании принимают одежду на переработку, лучше складывать ее в специальные контейнеры для малоимущих или отдавать в фонды.
- Пищевые отходы не подлежат сортировке и не принимаются для переработки, хотя и представляют значительную часть повседневного мусора. Их можно только компостировать или измельчать.
На самом деле, когда раздельный сбор мусора становится привычкой, то это уже не составляет особого труда и происходит машинально. Особенно, если недалеко от вашего дома есть городской контейнер для сбора вторсырья, и вы можете относить отсортированный мусор можно выносить по мере накопления. Если же вам нужно отвозить его в пункт приема – лучше копить отходы до достижения максимально возможного объема.