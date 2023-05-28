Инструкция: как начать сортировать мусор

Прямо сейчас мы переживаем кризис: мусорные полигоны в России переполнены, рост объема отходов и система их захоронения вызывают недовольство людей. Но начать делать мир лучше может каждый из нас и прямо сейчас. "Рамблер" расскажет, как разделять мусор.

С чего начать сортировку мусора

Основные группы мусора

На самом деле, когда раздельный сбор мусора становится привычкой, то это уже не составляет особого труда и происходит машинально. Особенно, если недалеко от вашего дома есть городской контейнер для сбора вторсырья, и вы можете относить отсортированный мусор можно выносить по мере накопления. Если же вам нужно отвозить его в пункт приема – лучше копить отходы до достижения максимально возможного объема.