Почему ваша собака может пристально смотреть на вас

Каждый, у кого есть собака, замечал, как пристально и с какой тоской в глазах она иногда может смотреть на него. Но что означает такой взгляд, по словам учёных?

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Большинство животных пристальный взгляд используют как демонстрацию угрозы. Но не домашние собаки. Они способны смотреть на людей так, как дикие животные не смотрят.

Самое простое объяснение того, почему ваша собака так пристально наблюдает за вами, может заключаться в том, что она пытается понять, как ей нужно себя вести и что нужно делать. И питомец пытается найти ответы на эти вопросы в поведении своего хозяина.

Помимо этого, исследования показали, что собаки могут различать нейтральные лица у людей и лица, выражающие какие-то эмоции, а также счастливые лица от сердитых. Скорее всего, эта способность объясняется тесной связью между людьми и собаками, и эта связь выработалась за тысячи лет совместной жизни.